Sabato 11 e domenica 12 ottobre torna uno degli appuntamenti più amati e attesi del calendario culturale italiano: le Giornate FAI d’Autunno, giunte alla XIV edizione. A Pulsano visita l’Arciconfraternita del Purgatorio.

Promosse dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, le Giornate rappresentano un grande evento di partecipazione collettiva, occasione di scoperta, conoscenza e sostegno al patrimonio culturale e paesaggistico del Paese.

In tutta Italia saranno 700 i luoghi aperti al pubblico in 350 città, tra palazzi storici, giardini, aree naturali, complessi religiosi, siti industriali e militari solitamente non accessibili o poco conosciuti. Anche la Puglia partecipa con numerose aperture, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare autentiche gemme del territorio, lontane dai circuiti turistici più battuti.

L’iniziativa, organizzata dalle Delegazioni FAI e dai Gruppi FAI territoriali, coinvolge ogni anno migliaia di volontari, in particolare i giovani, confermando la vocazione educativa e civica della Fondazione. Le visite, a contributo libero, permettono di sostenere la missione del FAI: promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio italiano, affinché la bellezza diventi strumento di crescita culturale e civile.

L’elenco completo dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito www.giornatefai.it.

Arciconfraternita Del Purgatorio

Via Purgatorio 2 – Pulsano (Ta)

Pulsano si trova nella parte salentina della provincia di Taranto, a circa 20 km a sud-est del capoluogo, in una fertile pianura alluvionale situata tra le Murge Tarantine, il Mar Ionio e il Tavoliere di Lecce, contesto che ne ha influenzato storia, economia e insediamenti.

La chiesa e la sacrestia della Venerabile Arciconfraternita del Purgatorio, fondata sotto il titolo della Santissima Vergine Maria del Monte Carmelo, sorgono nel cuore del centro storico di Pulsano, proprio di fronte al Castello De Falconibus.

La prima chiesa fu eretta nel 1671, mentre la confraternita ufficialmente nasce nel 1687. Nel XVIII secolo, con Don Francesco Pignataro, furono istituiti i Riti della Settimana Santa e costruito l’attuale oratorio. Nel 2016 l’Arcivescovo di Taranto ne ha elevato lo status ad Arciconfraternita.

La chiesa, a navata unica con volte a stella, conserva un altare in tufo intarsiato a bassorilievo del 1671, sormontato da una tela settecentesca di Pietro Bianchi, raffigurante la Madonna del Carmelo nell’atto di intercedere per le anime del Purgatorio (privilegio Sabatino). Nel 1799, ai piedi dell’altare, fu ricavata una nicchia per la scultura lignea dipinta del Cristo Morto di Giuseppe Pagano (1800). Nei muri perimetrali si trovano i simulacri della processione del Venerdì Santo pulsanese: quattro statue polimateriche di Giuseppe Greco (1837-39), un Cristo crocifisso in cartapesta, l’Addolorata vestita a lutto e la statua della protettrice della confraternita in nicchia.

Accanto, la sacrestia funge da luogo d’incontro per confratelli e consorelle e custodisce l’Archivio storico, tra cui spicca lo statuto originale del 1760. Sede della venerabile Arciconfraternita del Purgatorio

COSA SCOPRIRETE DURANTE LE GIORNATE FAI?

Durante le Giornate FAI, gli Apprendisti Ciceroni racconteranno la storia dell’Arciconfraternita del Purgatorio e le vicende artistiche che nei secoli hanno interessato l’oratorio e i suoi preziosi apparati decorativi, offrendo uno spaccato unico della storia e della cultura di Pulsano.

Sabato 10-13 / 15.30-17.30 (ultimo ingresso 17)

Domenica 10-13 / 15.30-17.30 (ultimo ingresso 17)