Correre, camminare, respirare meglio e scegliere abitudini più salutari. In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, la ASL Bari, insieme al Comune di Terlizzi, promuove “No Tobacco Race – Liberi di respirare, liberi di vivere”, un grande evento di sport, prevenzione e divulgazione scientifica che si inserisce nel più ampio programma aziendale di promozione degli stili di vita sani.

L’evento, organizzato dalla UOSVD di Riabilitazione Pneumologica del Presidio Integrato di Terlizzi, si terrà domenica 31 maggio 2026, dalle ore 9 alle 14, con partenza dal 1° Circolo Didattico “Don Pietro Pappagallo” di viale Roma, a Terlizzi. La manifestazione, patrocinata da Regione Puglia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università LUM e FNOMCeO, coinvolgerà società scientifiche, ordini professionali, associazioni di volontariato, scuole e cittadini in una grande giornata dedicata alla salute respiratoria.

“Con la No Tobacco Race portiamo la promozione della salute fuori dalle strutture sanitarie per incontrare i cittadini nei luoghi della socialità”, dichiara Luigi Fruscio, direttore generale della ASL Bari. “Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio con cui la ASL Bari, insieme alle associazioni e alle realtà del territorio, promuove stili di vita sani e comportamenti corretti per prevenire malattie oncologiche e croniche. Fare attività fisica, alimentarsi in modo equilibrato e scegliere di vivere senza fumo significa investire concretamente nel proprio benessere e nella propria qualità di vita.”

La No Tobacco Race nasce dall’esperienza della struttura di Riabilitazione Pneumologica di Terlizzi, centro di riferimento aziendale per la presa in carico dei pazienti con patologie respiratorie croniche. Inserita all’interno del Presidio terapeutico post-acuzie, la struttura garantisce ricoveri riabilitativi, attività di Day Hospital, ambulatori multidisciplinari e percorsi specialistici dedicati a pneumologia, allergologia, asma grave e disturbi respiratori del sonno.

Nel 2025 l’unità operativa ha registrato 315 ricoveri ospedalieri, effettuato 2.795 visite specialistiche, 2.107 prestazioni riabilitative ambulatoriali e 1.081 prestazioni dedicate ai disturbi respiratori del sonno.

La Riabilitazione Pneumologica accompagna i pazienti in un percorso personalizzato che ha l’obiettivo di recuperare il miglior livello possibile di autonomia fisica e funzionale, migliorando la capacità respiratoria e la qualità della vita. La presa in carico inizia già nella fase acuta della malattia e prosegue con un progetto riabilitativo individuale costruito da un’équipe multidisciplinare, in grado di garantire continuità assistenziale tra ospedale e territorio.

“La riabilitazione respiratoria rappresenta un percorso di cura completo, che prende in carico la persona nella sua globalità e la accompagna verso il recupero della migliore autonomia possibile”, spiega Vito Piazzolla, direttore del Dipartimento di Riabilitazione. “Attraverso un progetto riabilitativo personalizzato aiutiamo i pazienti a ritrovare stabilità clinica, forza muscolare e qualità della vita. La No Tobacco Race traduce questa visione in un grande momento di prevenzione e partecipazione, portando la medicina fuori dall’ospedale e mettendola al servizio della comunità.”

Il tabacco resta uno dei principali fattori di rischio evitabili. Il fumo di sigaretta contiene oltre 7.000 sostanze chimiche, tra cui catrame, ammoniaca e monossido di carbonio, che danneggiano progressivamente bronchi e alveoli polmonari. Questi ultimi, circa 300 milioni in ogni polmone, costituiscono una superficie di scambio di ossigeno che può raggiungere fino a 140 metri quadrati: quando vengono compromessi, respirare diventa sempre più difficile e, nei casi più gravi, può rendersi necessario il ricorso all’ossigenoterapia o alla ventilazione meccanica.

“Ogni giorno ci prendiamo cura di persone che, dopo una fase acuta di malattia, affrontano un percorso impegnativo per recuperare stabilità clinica e tornare a respirare con meno fatica”, sottolinea Maria Liaci, responsabile della UOSVD di Riabilitazione Pneumologica di Terlizzi. “Il fumo è il principale nemico dei polmoni e spesso la dipendenza viene sottovalutata. Con questa iniziativa vogliamo far capire che smettere di fumare, anche iniziando semplicemente a ridurre il numero di sigarette, è un traguardo concreto e il primo passo verso una vita migliore.”

Il programma della giornata prevede una corsa agonistica e una camminata non competitiva inclusiva, aperta a tutti e pensata per consentire la partecipazione anche alle persone con disabilità. Sarà inoltre allestita una vasta area salute e prevenzione con spirometrie gratuite, consulenze per la cessazione del fumo, stand di medicina dello sport, medicina fisica e riabilitazione e dimostrazioni di tecnologie e dispositivi utilizzati nella riabilitazione respiratoria.

“Il movimento è una vera alleanza terapeutica”, evidenzia Tommaso De Ruvo, fisioterapista e co-responsabile scientifico dell’evento. “Camminare e correre migliorano la funzione respiratoria, rafforzano la muscolatura e aiutano a prevenire molte patologie croniche. Con questa iniziativa vogliamo trasmettere un messaggio positivo: prendersi cura di sé può diventare un gesto semplice e condiviso.”

Nel corso della mattinata si terrà l’Agorà della Salute, moderata dalla giornalista Francesca Rodolfo di Telenorba, con specialisti e testimonial del mondo dello sport e della società civile. Tra i partecipanti figurano il commissario tecnico della Nazionale italiana maschile di pallavolo, Ferdinando “Fefè” De Giorgi, e il colonnello Carlo Calcagni, atleta paralimpico e simbolo di resilienza e determinazione.

La manifestazione coinvolgerà anche le scuole del territorio in un percorso educativo dedicato alla prevenzione del tabagismo. Gli alunni delle classi quinte parteciperanno a un concorso grafico e saranno premiati durante l’evento, contribuendo a diffondere tra i più giovani una cultura della salute e della responsabilità.

“Terlizzi si conferma un punto di riferimento per la promozione della salute e dei corretti stili di vita”, dichiara il sindaco Michelangelo De Chirico. “Accogliere la No Tobacco Race significa investire concretamente nel benessere della comunità e offrire ai più giovani un messaggio forte e positivo: lo sport e la consapevolezza sono le migliori alleanze per costruire una vita libera dalle dipendenze.”