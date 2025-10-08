Il World Health Mental Day, celebrato in tutto il mondo il 10 ottobre, nasce nel 1992 come evento di sensibilizzazione sui temi della salute mentale ed è promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Anche quest’anno, il Dipartimento di Salute Mentale ASL Taranto ha voluto organizzare una intera giornata dedicata alla sensibilizzazione e all’approfondimento: grazie al coinvolgimento di associazioni socio-sanitarie e culturali e stakeholders, ma anche operatori del settore: saranno numerose le occasioni di confronto con l’obiettivo di ascoltare bisogni e programmare nuove collaborazioni ma anche impegnarsi, tutti insieme, nella sfida evolutiva di superamento dello stigma e collaborazione tra realtà territoriali.

“Questa giornata riveste un’importanza fondamentale per la salute mentale – ha dichiarato il Commissario Straordinario Vito Gregorio Colacicco – poiché solo facendo rete tra istituzioni, realtà associative, operatori, volontari e cittadini “comuni” si può comprendere meglio la malattia mentale e superare lo stigma che spesso questa porta con sé. La cura non può prescindere dalla conoscenza e dalla relazione, ed è proprio questo che promuoviamo giornate come questa, aperte a tutti”.

L’iniziativa prevede un ricco programma di attività: la mattina, alle ore 9:30, un primo momento di confronto aperto a tutti, poi (alle 10:30) una tavola rotonda sul tema salute mentale e (alle 12) il collegamento con il Collegio Nazionale Dipartimenti Salute Mentale, nel pomeriggio, invece, spazio a performance e laboratori destinati a piccoli e adulti.

Alle ore 15, tutti invitati al “Caffè in Famiglia”; a seguire, alle 15:30, la performance teatrale “Io sono un bambino” a cura del Teatro del Mare; alle 16:15, via ai Laboratori, uno di scrittura con adolescenti “Le parole che non ti ho detto” rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni e l’altro “Il casco dei sogni” dedicato ai bambini tra i 6 e i 9 anni. Infine spazio alla musica, alle 17:15 con il concerto Blu e alle 18:15 il concerto Dissonanze – Psichiatric band. La giornata terminerà poco dopo le 19.

A sostenere l’evento anche il Comune di Taranto, che per l’occasione colorerà di verde, il colore associato alla giornata, il Palazzo di Città.

La partecipazione alla giornata è libera e gratuita e per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 099 4786614 o scrivere all’indirizzo email dsm.direzione@asl.taranto.it