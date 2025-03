In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, il Centro Autismo Territoriale (CAT) di Mottola organizza un Open Day, un’iniziativa finalizzata a promuovere la conoscenza e la sensibilizzazione sui disturbi dello spettro autistico.

L’evento si terrà il 2 aprile 2025 , dalle ore 9:00 alle 13:00, presso il CAT situato all’interno del PTA “Umberto I” di Mottola , in Via Silvio Pellico n. 1. L’iniziativa è rivolta alle istituzioni scolastiche e alle associazioni del territorio, con l’obiettivo di favorire il dialogo e il confronto sul tema dell’autismo, oltre a fornire informazioni sui servizi e sulle attività del Centro.

Per ulteriori dettagli e per ricevere informazioni sulle modalità di accesso, è possibile contattare il Centro Autismo Territoriale all’indirizzo e-mail dsm.npia.cat@asl.taranto.it .

Si invita alla massima partecipazione. Altre iniziative saranno comunicate in seguito.

Cos’è l’autismo? E perché è importante parlarne

L’autismo, o più precisamente Disturbo dello Spettro Autistico (ASD), è una condizione neurologica che influenza il modo in cui una persona comunica, interagisce con gli altri e vive il mondo che la circonda. Si parla di “spettro” proprio perché ogni persona autistica è diversa dall’altra: c’è chi ha bisogno di un sostegno costante e chi invece vive una vita completamente autonoma, ma con modalità un po’ diverse da quelle a cui siamo abituati.

Come si manifesta l’autismo

I segnali dell’autismo possono essere molto diversi da persona a persona, ma in genere si notano difficoltà nella comunicazione (sia verbale che non verbale), interessi ristretti o comportamenti ripetitivi. Alcune persone autistiche possono essere molto sensibili a suoni, luci, odori o contatti fisici, mentre altre possono sembrare distaccate o disinteressate a ciò che accade intorno.

È importante ricordare che l’autismo non è una malattia. Non si “guarisce” e non va “curato”, ma compreso e rispettato. Le persone autistiche hanno talenti, emozioni, sogni e capacità, proprio come chiunque altro. Hanno semplicemente un modo unico di essere.

La Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

Ogni anno, il 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007. L’obiettivo di questa giornata è sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere l’inclusione delle persone autistiche nella società.

In tutto il mondo, in questa data, si organizzano eventi, incontri, attività nelle scuole e campagne di comunicazione. Un gesto simbolico molto diffuso è l’illuminazione di monumenti e edifici di blu, colore che rappresenta la calma, l’accoglienza e la profondità.

Ma al di là del 2 aprile, la vera sfida è creare una società più aperta e accessibile ogni giorno dell’anno. La consapevolezza non si esaurisce in una data sul calendario, ma si costruisce attraverso l’ascolto, l’empatia e il rispetto delle diversità.

Cosa possiamo fare tutti noi

Non serve essere esperti per contribuire a una maggiore comprensione dell’autismo. A volte basta poco:

•Informarsi, evitando pregiudizi e stereotipi;

•Parlare con rispetto, usando un linguaggio inclusivo;

•Chiedere, non supporre, perché ogni persona autistica è unica;

•Sostenere l’inclusione, nella scuola, nel lavoro, nello sport, nella vita quotidiana.

Parlare di autismo in modo semplice e umano aiuta a costruire una società in cui nessuno si senta sbagliato, ma semplicemente diverso. E la diversità è una ricchezza per tutti.