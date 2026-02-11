Giorgia in concerto ad Ostuni. Il 6 agosto 2026 l’Arena Bianca del Foro Boario ospiterà una delle voci più amate della musica italiana nell’ambito del tour estivo “G – Summer”.

L’annuncio arriva in un momento d’oro per l’artista: l’ultimo album di inediti “G”, dopo il debutto al primo posto della classifica degli album più venduti, è stato certificato Oro (dati Fimi–Niq). Tra i successi dell’ultimo anno anche il Doppio Platino per “La cura per me” che ha superato i 165 milioni di stream globali, diventando il secondo singolo più venduto del 2025, oltre a più di 100mila biglietti già venduti per i concerti e al dominio delle classifiche radiofoniche.

I biglietti saranno in vendita qui: https://www.ticketone.it/en/event/giorgia-g-summer-2026-foro-boario-21299618/