Taranto si prepara a vivere una serata speciale all’insegna della musica, dell’intrattenimento e dell’entusiasmo. Martedì 21 luglio, a partire dalle ore 21:00, Piazza della Vittoria ospiterà “Meno 30 con RDS”, il grande evento gratuito che segnerà ufficialmente l’inizio del conto alla rovescia verso i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, a soli trenta giorni dalla Cerimonia di Apertura.

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti più attesi dell’estate tarantina e coinvolgerà cittadini, turisti e appassionati di musica in una grande festa collettiva dedicata allo sport, alla cultura e all’orgoglio del territorio.

Indice

Meno 30 con RDS: il via al countdown

Con “Meno 30 con RDS”, Taranto inaugura ufficialmente il percorso finale che porterà all’apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. L’evento nasce con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità in una festa capace di trasmettere l’emozione di un appuntamento internazionale che vedrà la città protagonista davanti al mondo.

La serata è organizzata insieme a RDS 100% Grandi Successi, radio ufficiale della manifestazione, e vuole essere il primo grande momento di partecipazione popolare dedicato ai Giochi.

Chi desidera scoprire altri eventi in Puglia può consultare gli aggiornamenti dedicati alle principali manifestazioni del territorio.

Il programma della serata

A partire dalle ore 21:00 il palco di Piazza della Vittoria sarà animato da uno spettacolo ricco di energia.

Tra i protagonisti della serata ci saranno:

Don Cash, tra gli speaker più amati di RDS;

le ballerine ufficiali di RDS, che accompagneranno il pubblico con coreografie coinvolgenti;

la Mascotte ufficiale dei Giochi del Mediterraneo, pronta a regalare sorrisi e fotografie ai presenti.

L’ingresso sarà completamente gratuito e aperto a tutti, offrendo l’opportunità di vivere una serata all’insegna della musica, del divertimento e della condivisione.

Verso i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026

I XX Giochi del Mediterraneo rappresentano uno degli eventi sportivi più importanti che abbiano mai interessato il Sud Italia. Taranto sarà il cuore della manifestazione, accogliendo migliaia di atleti provenienti da numerosi Paesi affacciati sul Mediterraneo.

Questa festa vuole essere il simbolico abbraccio della città ai suoi Giochi, un’occasione per dimostrare entusiasmo e partecipazione in vista della Cerimonia di Apertura.

Per conoscere meglio il territorio e le iniziative dedicate a Taranto, è possibile consultare gli approfondimenti disponibili online dedicati alla città e ai suoi principali eventi.

Nei prossimi mesi saranno numerose le manifestazioni collaterali che accompagneranno l’avvicinamento ai Giochi, valorizzando il patrimonio culturale, turistico e paesaggistico dell’intera provincia.

Perché partecipare all’evento

“Meno 30 con RDS” non sarà soltanto uno spettacolo musicale, ma un momento di appartenenza e condivisione.

La presenza del pubblico sarà infatti fondamentale per creare quell’atmosfera di entusiasmo che accompagnerà Taranto verso uno degli appuntamenti più importanti della sua storia recente.

Famiglie, giovani, bambini e visitatori potranno vivere gratuitamente una serata ricca di emozioni, condividendo sui social i contenuti ufficiali dell’iniziativa e contribuendo a promuovere l’immagine della città.

Informazioni utili

L’appuntamento è fissato per martedì 21 luglio alle ore 21:00 in Piazza della Vittoria a Taranto.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento degli spazi disponibili. Considerata la grande partecipazione prevista, è consigliabile raggiungere il centro cittadino con un certo anticipo per trovare facilmente posto e vivere l’intero spettacolo.

Prima di raggiungere l’evento è sempre consigliabile consultare le previsioni del Meteo in Puglia, così da organizzare al meglio la serata.

“Meno 30 con RDS” sarà molto più di un semplice spettacolo: rappresenterà il primo grande appuntamento che unirà cittadini, istituzioni e visitatori nel segno dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Un evento che segna l’inizio dell’ultimo mese di attesa verso una manifestazione destinata a lasciare un segno nella storia della città, celebrando lo sport, la musica e il senso di comunità in una delle piazze più rappresentative di Taranto.