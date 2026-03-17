La Biblioteca Acclavio apre le porte al mondo dei manga e dei giochi di ruolo con un evento speciale dedicato a Undead Unluck. Un’esperienza immersiva dove i partecipanti non saranno semplici giocatori, ma “Negatori” capaci di stravolgere le regole del mondo.

L’iniziativa si articola in due momenti chiave presso la sede di via Salinella 31:

Venerdì 20 marzo (17:30 – 19:30): Un laboratorio di creazione guidata. Il Dungeon Master sarà a disposizione dei partecipanti per ideare personaggi unici, bilanciando poteri straordinari e “maledizioni” narrative, preparando il terreno per l’avventura.

(17:30 – 19:30): Un laboratorio di creazione guidata. Il Dungeon Master sarà a disposizione dei partecipanti per bilanciando poteri straordinari e “maledizioni” narrative, preparando il terreno per l’avventura. Domenica 22 marzo (16:30 – 19:30): La vera e propria sessione di gioco. I partecipanti si troveranno immersi in una missione ad alto rischio dove la collaborazione e l’uso creativo delle proprie abilità saranno l’unico modo per sopravvivere.

L’evento è pensato per ragazzi e adulti dai 14 anni in su ed è volto a promuovere la biblioteca come centro di aggregazione creativa e culturale, unendo la letteratura disegnata al gioco narrativo di gruppo.

Dettagli dell’evento:

Luogo: Biblioteca Acclavio, via Salinella 31, Taranto.

Costo: Partecipazione gratuita.

Prenotazione: Obbligatoria via email a acclaviolab@servizicomunetaranto.it