Un pomeriggio all’insegna del divertimento, della cultura e della sfida arriva a Taranto con il celebre gioco da tavolo Trivial Pursuit. Domenica 17 maggio la Biblioteca Acclavio ospita un torneo gratuito aperto a tutte le età.

La città di Taranto si prepara ad accogliere un appuntamento originale e coinvolgente dedicato agli amanti dei giochi di cultura generale. Domenica 17 maggio, dalle ore 16:30 alle 19:30, la Biblioteca Acclavio aprirà le sue porte ad uno degli eventi più attesi dagli appassionati di quiz game: il torneo di Trivial Pursuit.

L’iniziativa rappresenta un’occasione perfetta per trascorrere un pomeriggio diverso dal solito insieme ad amici e famiglia, sfidandosi tra domande di storia, musica, sport, scienza, geografia e tanto altro. Un evento pensato per tutte le età, dove il divertimento incontra la conoscenza in un’atmosfera dinamica e coinvolgente.

Per scoprire altri eventi in Puglia e restare aggiornati sulle iniziative culturali del territorio, è possibile seguire i portali dedicati alle manifestazioni regionali.

Inoltre, per approfondire tutto ciò che riguarda Taranto e i principali appuntamenti della provincia ionica, si possono consultare le ultime notizie e curiosità dedicate alla città.

Indice

Il torneo di Trivial Pursuit alla Biblioteca Acclavio

Il celebre gioco da tavolo Trivial Pursuit arriva protagonista a Taranto con una formula divertente e competitiva che promette di coinvolgere partecipanti di ogni età. Il torneo si svolgerà presso la Biblioteca Acclavio, uno dei principali punti di riferimento culturali della città.

I concorrenti dovranno dimostrare rapidità, memoria e conoscenze generali per conquistare tutti i triangolini del gioco e puntare alla vittoria finale. In palio non ci sono soltanto divertimento e soddisfazione personale, ma anche l’ambito titolo simbolico di “Dottore della biblioteca”.

Le categorie delle domande spazieranno dalla letteratura alla scienza, dalla musica allo sport, offrendo sfide adatte sia ai più giovani sia agli adulti.

Dove e quando si svolge l’evento

L’appuntamento è fissato per domenica 17 maggio, dalle ore 16:30 alle 19:30, presso la Biblioteca Acclavio di Taranto, situata in via Salinella 31.

La struttura rappresenta da anni un importante centro culturale cittadino, spesso sede di laboratori, incontri, attività per famiglie ed eventi dedicati alla promozione della lettura e della socialità.

L’evento è completamente gratuito, ma i posti disponibili sono limitati. Per questo motivo gli organizzatori invitano gli interessati a prenotarsi con anticipo.

Per chi arriva da fuori città, può essere anche l’occasione ideale per visitare il territorio ionico e scoprire le bellezze locali raccontate su Taranto Experience.

Come partecipare al torneo

Partecipare è semplice. È necessario prenotare il proprio posto inviando una mail all’indirizzo:

acclaviolab@servizicomunetaranto.it

La prenotazione è obbligatoria proprio per garantire una migliore organizzazione delle squadre e delle postazioni di gioco.

L’invito degli organizzatori è quello di partecipare insieme ad amici o familiari, trasformando il torneo in un’esperienza collettiva fatta di divertimento e spirito di squadra.

Perché partecipare al quiz game

Eventi come questo rappresentano molto più di un semplice passatempo. Il Trivial Pursuit è infatti uno strumento capace di stimolare memoria, logica e curiosità, favorendo anche la socializzazione tra partecipanti di età diverse.

In un periodo in cui le attività digitali dominano il tempo libero, i giochi da tavolo stanno vivendo una nuova stagione di successo proprio perché permettono di condividere momenti autentici e coinvolgenti.

Il torneo della Biblioteca Acclavio offre quindi un’opportunità perfetta per trascorrere un pomeriggio culturale in maniera leggera e divertente.

La Biblioteca Acclavio come luogo di aggregazione

Negli ultimi anni la Biblioteca Acclavio è diventata uno dei principali poli culturali di Taranto, ospitando attività dedicate a bambini, ragazzi e adulti.

Laboratori creativi, incontri con autori, giochi educativi e iniziative culturali rendono questo spazio un punto di riferimento importante per la comunità locale.

Manifestazioni come il torneo di Trivial Pursuit confermano la volontà di trasformare la biblioteca in un ambiente vivo, moderno e aperto alla partecipazione cittadina.

Consigli utili per vivere al meglio la giornata

Per partecipare al meglio al torneo si consiglia di arrivare con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario di inizio, così da completare eventuali registrazioni e organizzarsi con il proprio gruppo.

Essendo un evento molto richiesto, la prenotazione anticipata è fondamentale per assicurarsi un posto.

Prima di mettersi in viaggio, soprattutto per chi arriva da altri comuni pugliesi, è sempre utile controllare le condizioni del Meteo in Puglia così da organizzare al meglio gli spostamenti.

Il torneo di Trivial Pursuit alla Biblioteca Acclavio si preannuncia come uno degli appuntamenti più originali del mese a Taranto: un’occasione perfetta per divertirsi, imparare e condividere una giornata all’insegna della cultura e del gioco.