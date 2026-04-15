Il Calcio in punta di dita: il Subbuteo sbarca alla Biblioteca Acclavio di Taranto. Domenica 19 aprile, un pomeriggio tra sport, strategia e cultura dedicato alla Gen Z e agli appassionati di ogni età.

Chi l’ha detto che il calcio si gioca solo con i piedi o con un controller? La Biblioteca Acclavio si trasforma in un vero stadio “in miniatura” per un evento che promette di unire generazioni diverse sotto il segno della competizione e del divertimento.

Domenica 19 aprile, dalle ore 16:30 alle 19:30, gli spazi della biblioteca in via Salinella 31 ospiteranno un pomeriggio interamente dedicato al Subbuteo, il leggendario gioco da tavolo che ha fatto la storia e che oggi sta vivendo una nuova “age d’or” tra i giovani appassionati di tattica e precisione.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione con l’ASD Subbuteo Taranto, punta a far scoprire ai ragazzi un modo diverso di vivere l’agonismo: niente schermi, solo dita pronte, concentrazione massima e pura strategia fisica. Gli esperti dell’associazione saranno presenti per mostrare i trucchi del mestiere, spiegare le regole del gioco e arbitrare le sfide all’ultimo goal.