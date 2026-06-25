Dal 27 giugno al 29 agosto la Biblioteca Acclavio ospita un ciclo di incontri dedicati agli scacchi, aperto a principianti e appassionati di tutte le età. Un’occasione per scoprire uno dei giochi di strategia più affascinanti al mondo nel cuore di Taranto.

Se sei alla ricerca di eventi a Taranto che uniscano cultura, formazione e divertimento, gli incontri di scacchi organizzati presso la Biblioteca Acclavio rappresentano un’opportunità da non perdere. Grazie alla collaborazione con l’A.D. Taranto Scacchi, la storica biblioteca cittadina apre le sue porte a bambini, ragazzi e adulti che desiderano avvicinarsi al mondo degli scacchi oppure migliorare il proprio livello di gioco.

Questa iniziativa dimostra ancora una volta come la biblioteca possa trasformarsi in uno spazio dinamico di incontro, apprendimento e socializzazione, offrendo attività gratuite dedicate a tutta la comunità.

Indice

L’evento dedicato agli scacchi a Taranto

La Biblioteca Acclavio si trasforma nel quartier generale del pensiero strategico grazie a un ciclo di appuntamenti dedicati agli scacchi. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’A.D. Taranto Scacchi, realtà che da anni promuove questo sport della mente sul territorio.

Gli incontri sono pensati per tutti: non importa se conosci già aperture come il gambetto oppure se non hai mai mosso un pedone. L’obiettivo è quello di creare un ambiente inclusivo dove imparare, confrontarsi e divertirsi insieme.

Chi desidera conoscere altri eventi in Puglia può consultare gli approfondimenti dedicati alle manifestazioni del territorio.

Quando e dove si svolgono gli incontri

Gli appuntamenti si terranno ogni sabato dal 27 giugno al 29 agosto, con inizio alle ore 17:00.

La sede dell’iniziativa è la Biblioteca Acclavio, situata in Via Salinella 31, Taranto, uno dei principali punti di riferimento culturali della città.

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Perché partecipare

Gli scacchi sono molto più di un semplice gioco. Ogni partita rappresenta una sfida intellettuale che aiuta a sviluppare capacità utili nella vita quotidiana.

Partecipando agli incontri potrai:

sviluppare il pensiero strategico;

migliorare concentrazione e memoria;

allenare la capacità di risolvere problemi;

conoscere nuovi appassionati di ogni età;

imparare dai giocatori più esperti e dagli istruttori dell’A.D. Taranto Scacchi.

L’iniziativa è ideale sia per i bambini che iniziano ad avvicinarsi agli scacchi, sia per adulti e senior che desiderano mantenere la mente allenata attraverso un’attività stimolante.

I benefici degli scacchi

Da sempre considerati uno dei giochi più intelligenti mai inventati, gli scacchi favoriscono lo sviluppo del ragionamento logico, della pazienza e della capacità decisionale.

Ogni partita insegna a pianificare le proprie mosse, valutare le conseguenze delle decisioni e trovare soluzioni creative davanti agli imprevisti.

Proprio per questi motivi gli scacchi vengono sempre più spesso utilizzati anche nelle scuole come strumento educativo, contribuendo alla crescita cognitiva dei più giovani e mantenendo attive le capacità mentali degli adulti.

La Biblioteca Acclavio offre quindi un contesto perfetto per imparare divertendosi e condividere una passione senza limiti di età.

Come partecipare e prenotare

La partecipazione è aperta a tutti e non richiede particolari competenze. Basta la voglia di mettersi in gioco e trascorrere un pomeriggio diverso all’insegna della strategia.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo:

acclaviolab@servizicomunetaranto.it

Prima di partecipare agli eventi all’aperto o di programmare i propri spostamenti, è sempre consigliabile consultare il Meteo in Puglia per verificare le condizioni meteorologiche aggiornate.

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Gli incontri di scacchi alla Biblioteca Acclavio rappresentano una delle iniziative culturali più interessanti dell’estate tarantina. Gratuiti, aperti a tutti e guidati da esperti del settore, offrono la possibilità di imparare un gioco senza tempo, fare nuove amicizie e allenare la mente in un ambiente accogliente. Che tu sia un principiante assoluto o un giocatore esperto, questo è il momento giusto per fare la tua prima mossa.