Domenica 12 aprile, dalle ore 16:30 alle 19:30, la Biblioteca Acclavio di via Salinella 31 ospiterà un appuntamento imperdibile per grandi e piccoli: un pomeriggio interamente dedicato a Pictionary, il gioco da tavolo che mette alla prova la capacità di comunicare attraverso il disegno.

L’iniziativa, organizzata negli spazi della biblioteca, punta a trasformare il luogo della lettura in uno spazio di aggregazione ludica e sociale. Non è necessario essere esperti artisti: l’obiettivo non è la perfezione tecnica, ma la capacità di farsi capire tra scarabocchi improbabili, colpi di genio e interpretazioni esilaranti.

“In un’epoca dominata dal digitale, vogliamo riscoprire il valore del gioco analogico e della condivisione faccia a faccia”. Pictionary è lo strumento perfetto per abbattere le barriere: tra segni confusi e sfide all’ultimo secondo, il divertimento è assicurato.”

Dettagli dell’evento:

Obiettivo: Far indovinare parole e concetti senza l’uso della voce, affidandosi solo alla matita.

Target: L’evento è aperto a tutti, dagli 8 anni in su. È l’occasione ideale per famiglie, gruppi di amici o per chi desidera fare nuove conoscenze in un ambiente stimolante.

Ingresso: L’evento è totalmente gratuito.

Modalità di partecipazione: Per garantire una gestione ottimale degli spazi e dei materiali, la prenotazione è obbligatoria. È possibile riservare il proprio posto inviando una mail all’indirizzo: acclaviolab@servizicomunetaranto.it

Dove: Biblioteca Acclavio, via Salinella 31, Taranto.

Quando: Domenica 12 aprile, ore 16:30.

Pictionary è un gioco da tavolo creativo e divertente che mette alla prova la capacità di comunicare attraverso il disegno. Ideato negli anni ’80, si basa su un meccanismo semplice: un giocatore deve rappresentare graficamente una parola o un’espressione senza usare lettere o numeri, mentre i suoi compagni di squadra cercano di indovinare entro un tempo limite. La sfida non sta tanto nel talento artistico, quanto nella rapidità e nella capacità di sintetizzare un concetto in immagini chiare e intuitive.

Questo gioco è particolarmente apprezzato perché riesce a coinvolgere persone di tutte le età, creando situazioni spesso esilaranti. I disegni improbabili e le interpretazioni fantasiose portano a momenti di grande divertimento e collaborazione. Inoltre, Pictionary stimola la creatività, il pensiero laterale e il lavoro di squadra, rendendolo perfetto sia per serate tra amici che per attività in famiglia.