Si torna a giocare con i Game Day 2.0 – Il divertimento continua alla Biblioteca Acclavio!

La Biblioteca Acclavio rinnova il suo appuntamento con l’avventura e la fantasia. Dopo il grande entusiasmo dei precedenti incontri, tornano i Game Day 2.0, lo spazio dedicato al gioco di ruolo come strumento di socializzazione, narrazione e creatività.

Per questo nuovo capitolo, ci tufferemo nell’universo di Dungeons & Dragons ma con una prospettiva del tutto inedita: Livelli Infimi. Si tratta di un’esperienza che prende i canoni classici del GDR più iconico di sempre e li rivisita, offrendo ai giocatori (esperti e neofiti) nuovi stimoli e modalità di interazione.

Il Programma di Dungeons & Dragons

Data Orario Attività Venerdì 13 Marzo 17:30 – 19:30 Workshop Creazione Personaggio: Incontra i Dungeon Master per costruire la scheda del tuo personaggio (opzionale). Domenica 15 Marzo 16:30 – 19:30 Sessione di Gioco: Vivi l’avventura nel mondo di Livelli Infimi.

Luogo: Biblioteca Acclavio, via Salinella, Taranto.

Biblioteca Acclavio, via Salinella, Taranto. Partecipazione: Gratuita.

Accesso: Posti limitati (massimo 12 partecipanti ).

Nota per i partecipanti: La sessione di venerdì è pensata per chi vuole arrivare alla domenica con un personaggio già pronto e approfondito, ma non è vincolante per la partecipazione alla domenica.

Come prenotare

Per garantire la qualità dell’esperienza, la prenotazione è strettamente necessaria. Gli interessati possono inviare una mail indicando i propri dati a: acclaviolab@servizicomunetaranto.it

Ti aspettiamo in Biblioteca per scrivere insieme una nuova, incredibile storia!