Si torna a giocare con i Game Day 2.0 – Il divertimento continua alla Biblioteca Acclavio!
La Biblioteca Acclavio rinnova il suo appuntamento con l’avventura e la fantasia. Dopo il grande entusiasmo dei precedenti incontri, tornano i Game Day 2.0, lo spazio dedicato al gioco di ruolo come strumento di socializzazione, narrazione e creatività.
Per questo nuovo capitolo, ci tufferemo nell’universo di Dungeons & Dragons ma con una prospettiva del tutto inedita: Livelli Infimi. Si tratta di un’esperienza che prende i canoni classici del GDR più iconico di sempre e li rivisita, offrendo ai giocatori (esperti e neofiti) nuovi stimoli e modalità di interazione.
Il Programma di Dungeons & Dragons
|
Data
|
Orario
|
Attività
|
Venerdì 13 Marzo
|
17:30 – 19:30
|
Workshop Creazione Personaggio: Incontra i Dungeon Master per costruire la scheda del tuo personaggio (opzionale).
|
Domenica 15 Marzo
|
16:30 – 19:30
|
Sessione di Gioco: Vivi l’avventura nel mondo di Livelli Infimi.
- Luogo: Biblioteca Acclavio, via Salinella, Taranto.
- Partecipazione: Gratuita.
- Accesso: Posti limitati (massimo 12 partecipanti).
Nota per i partecipanti: La sessione di venerdì è pensata per chi vuole arrivare alla domenica con un personaggio già pronto e approfondito, ma non è vincolante per la partecipazione alla domenica.
Come prenotare
Per garantire la qualità dell’esperienza, la prenotazione è strettamente necessaria. Gli interessati possono inviare una mail indicando i propri dati a: acclaviolab@servizicomunetaranto.it
Ti aspettiamo in Biblioteca per scrivere insieme una nuova, incredibile storia!