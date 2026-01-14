Dopo un 2025 da record, Gigi D’Alessio è pronto a far vibrare i palasport italiani con il nuovo tour “Gigi Palasport”, che partirà con una doppia apertura – il 17 e il 18 marzo – al Palazzo dello Sport di Roma, prima di attraversare l’Italia da Nord a Sud.

E la corsa ai biglietti non si ferma, con un calendario che continua ad arricchirsi di nuovi appuntamenti: grande raddoppio a Torino e Milano, dove si aggiungono rispettivamente il 26 marzo all’Inalpi Arena accanto al già annunciato 25 marzo, e il nuovo appuntamento del 31 marzo che si affianca a quello del 1° aprile all’Unipol Forum. E ancora, la terza data a Bari il 20 e 21 marzo e la nuova data del 15 aprile al PalaFlorio.

Un nuovo che si annuncia pieno di musica ed emozioni, con una tournée che ripercorre oltre trent’anni di successi, fino alle canzoni del nuovo disco “Nuje” (GGD Edizioni Srl/Columbia Records/Sony Music). E dopo i palazzetti, Gigi sarà ancora sul palco con ben dieci serate nella cornice unica della Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di Borbone.

“Gigi Palasport” segue l’incredibile successo del tour estivo che ha fatto registrare ovunque il tutto esaurito, con il doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli davanti a oltre 100.000 spettatori, e ha visto il cantautore esibirsi per la prima volta sul palco del Circo Massimo di Roma, concludendosi con sette concerti indimenticabili a Piazza del Plebiscito.