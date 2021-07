Piano e forte, dolcezza ed energia, questo e molto altro è la rocker GIANNA NANNINI, pronta a tornare in tour!

GIANNA NANNINI torna questa estate ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante con il tour in tutta Italia “PIANO FORTE E GIANNA NANNINI – La Differenza”, dal titolo del suo ultimo album “La Differenza”, anche per sottolineare le due anime della sua musica: piano e forte.