Giovedì 21 dicembre alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto, “Christmas vibes”, protagonista Francesco Sarcina e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Angelo Nigro. Sesto appuntamento della Stagione Eventi musicali 2023/2024 con una delle voci più eleganti e importanti del pop italiano nell’interpretazione di alcune fra le pagine musicali più belle del Natale, con arrangiamenti musicali straordinari e rivivere grandi emozioni.

«Quest’anno, l’attività dell’Orchestra della Magna Grecia si conclude – dice Romano – con un concerto augurale di Francesco Sarcina, già frontman delle Vibrazioni; è il nostro regalo, pieno di sorrisi, emozioni, voglia di fare, condividere, creare comunità; una delle esperienze più belle che potessimo dedicare al nostro pubblico e alla nostra città: un patrimonio che terremo stretto e porteremo con noi anche il prossimo anno; un anno, il 2024, che inizieremo lunedì 1 gennaio con il Concerto di Capodanno; con l’augurio che il prossimo anno sia foriero di altre importanti iniziative, con riferimento a ciò che è stato e ciò che potrà essere. E’ proprio su queste basi che intendiamo lavorare, rinnovando le vibrazioni cui facciamo riferimento nel concerto di Sarcina, e con le quali rivolgeremo i più sinceri auguri al pubblico e alla città».

Francesco Sarcina

Francesco Sarcina, cantautore milanese, inizia suonando la chitarra in band e cover-band. Nel ‘93 con Alessandro Deidda (batterista) fonda il gruppo Le Vibrazioni. Con l’ingresso di Stefano Verderi (chitarrista e tastierista) e Marco Castellani (bassista), sfonda con il brano “Dedicato a te”, primo successo della formazione musicale. Partecipa al Festival di Sanremo con il suo gruppo con il brano “Così sbagliato”. Alla stessa rassegna prende parte anche come ospite: prima con i Velvet, successivamente con Giusy Ferreri.

Da solista, collabora con i rapper Fabri Fibra, Jake La Furia, Noyz Narcos, Marracash, Gué Pequeno e J-Ax al singolo “Le leggende non muoiono mai”. Lancia in rete il videoclip di “Le Visionnaire”. «Un vero e proprio esperimento – dichiara Sarcina – l’inizio di uno sfogo individuale che comincia con me ma che prevede un lavoro collettivo di parecchi e vari artisti molto diversi fra loro. Dopo aver vissuto 10 anni con Le Vibrazioni fatti anche di grandi successi, sentivo il bisogno di fare musica senza etichette».

Firma per la Universal, realizza l’album “Io”. Partecipa al Festival di Sanremo con le canzoni “Nel tuo sorriso” e “In questa città”. “Femmina” anticipa l’uscita del secondo album, titolo omonimo, per poi pubblicare “Parte di me”. Fra i suoi diversi impegni, Sarcina è stato anche coach di canto in una delle edizioni di successo del talent “Amici di Maria De Filippi”.

Info e biglietti

“Christmas vibes”, Francesco Sarcina e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Angelo Nigro: Poltronissima 50euro+prevendita; Platea e Prima galleria 40euro+prevendita; Seconda e Terza galleria 30euro+prevendita. Biglietti: TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it