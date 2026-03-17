Francesca Gentile presenta il suo romanzo d’esordio “Il cimitero dei calzini” a La FACTORY di Taranto.

Venerdì 20 marzo alle ore 19:00, negli spazi de La FACTORY (via Niceforo Foca 30, Porta Napoli – Taranto), si terrà la presentazione del romanzo “Il cimitero dei calzini” di Francesca Gentile, pubblicato da Astarte Edizioni.

L’incontro sarà un momento di dialogo e confronto con l’autrice, che per l’occasione tornerà nella sua città. A conversare con lei sarà Marina Luzzi, in una discussione aperta al pubblico dedicata ai temi del libro, al percorso di scrittura e alle suggestioni che attraversano il romanzo.

Il cimitero dei calzini è una storia di ricongiungimento familiare che si sviluppa attorno al rapporto tra una figlia e il padre, finito in carcere per spaccio. Attraverso lettere, ricordi e incontri, la protagonista prova a ricostruire un legame interrotto e a fare i conti con una parte della propria identità rimasta a lungo sospesa.

Il titolo rimanda a un oggetto apparentemente banale — un calzino nero — che diventa il filo attraverso cui si riannodano memorie, assenze e frammenti di vita, in un racconto che intreccia dimensione intima e ricerca personale.

Francesca Gentile, originaria di Taranto, vive e lavora fuori città. Il cimitero dei calzini rappresenta il suo esordio nella narrativa. Durante la serata sarà possibile acquistare il libro e incontrare l’autrice.

L’evento si inserisce nella programmazione culturale de La Factory, spazio associativo indipendente attivo nel quartiere Porta Napoli, dedicato alla promozione di arte, letteratura, autoproduzione e momenti di incontro tra artisti e comunità.