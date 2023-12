Luca Pappagallo, chef e “cuciniere curioso”, presenta il suo ultimo libro “La cucina per tutti di casa Pappagallo”,edito da Vallardi.

Grossetano d’origine, è stato tra i primi a intuire i poteri della rete, aprendo il primo sito internet dedicato alla cucina nel ’lontano’ 1999. E da allora non si è più fermato. Luca Pappagallo è una star del web, presenza fissa su Food Network dove propone le ’ricette di casa’. Lo chef, infatti, (ma lui preferisce definirsi ’cuciniere curioso’) prepara piatti che assicura essere alla portata di tutti, per trasformare il rito del pranzo e della cena in un momento conviviale e di piacere, prima e dopo.

Se dunque avete la passione per la cucina, l’appuntamento di lunedì 11 dicembre è di quelli da non perdere: alle 18.30,presso la Biblioteca N.D.Elena Dell’Antoglietta, situata nel Palazzo Marchesale di Fragagnano. Introduce la serata: Nunzia Digiacomo, presidente Pro loco. Porteranno i saluti istituzionali: il Sindaco Giuseppe Fischetti e l’Assessora alla Cultura, Lucia Traetta. Dialogherà con l’autore,Roberto De Giorgi, caporedattore Corriere di Puglia e Lucania. Nel corso della serata, sarà possibile acquistare il libro, grazie alla presenza del banchetto allestito dalla libreria Ubik Caforio di Manduria.