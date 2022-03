Ultimo appuntamento, martedì 22 marzo, al Teatro Valentino, della stagione di prosa del Comune di Castellaneta, realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Grande soddisfazione espressa dal Sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti, per l’importante affluenza di pubblico e l’altissimo gradimento riscontrato per tutti gli appuntamenti. E’ entusiasta anche l’Assessore alla Cultura, Annarita D’Ettorre, sia per il successo, sia per l’interessa e la partecipazione degli studenti delle scuole di Castellaneta, ai quali sono stati riservati i biglietti omaggio disponibili.

Quattro date che hanno registrato il “tutto esaurito”, chiaro segnale di una sempre più forte voglia di tornare alla normalità, oltre ad una forte espressione di gradimento per eventi culturali importanti, come quelli teatrali, che hanno visto Castellaneta, ancora una volta, punto di riferimento per i comuni limitrofi. L’augurio è che la prossima stagione possa annoverare ancora più date, presentando un cartellone sempre più ricco di artisti di fama nazionale.

Lo spettacolo a Castellaneta

Sono infatti grandi donne dello spettacolo, le attrici che martedì calcheranno il palcoscenico del teatro Valentino, per portare in scena “Fiori d’acciaio”. La regista, Michela Andreozzi, descrive con queste parole lo spettacolo, “nella sua versione cinematografica, è uno dei romanzi di formazione che hanno accompagnato la mia prima giovinezza, insieme a Piccole donne, Harry ti presento Sally e Colazione da Tiffany. Solo da adulta ho scoperto che il film era tratto da una pièce teatrale, ancora attualissima, sotto un superficiale strato di polvere fisiologico, e perfettamente rappresentativa di un microcosmo, quello del negozio di provincia, che è specchio di macrocosmi le cui dinamiche, perfino oggi, fanno fatica a cambiare”.

Informazioni e biglietti

BIGLIETTERIA: Costo biglietto platea € 20,00, galleria € 15,00

CONDIZIONI GENERALI: La vendita dei biglietti si terrà al botteghino del Cineteatro Valentino di Castellaneta nei giorni mercoledì, giovedì e domenica dalle ore 18.00 alle 20.00. Per informazioni è possibile telefonare al numero del Cineteatro Valentino 099.8435005 nei giorni di vendita.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19: Per entrare in teatro il pubblico deve essere in possesso di Green Pass valido e di dispositivi di protezione delle vie respiratore secondo le normative vigenti.