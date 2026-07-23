Dal 31 luglio al 2 agosto 2026, Ginosa, in provincia di Taranto, ospita uno degli appuntamenti estivi più attesi della Puglia: il FICO! Beer Fest. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, il festival raggiunge il prestigioso traguardo della nona edizione e si presenta con una nuova location, il suggestivo Piazzale Padre Pio, pronto ad accogliere migliaia di visitatori provenienti da tutta la regione.

Il FICO! Beer Fest è molto più di una semplice festa della birra: è un grande evento dedicato alla musica dal vivo, allo street food, alle migliori birre alla spina, all’intrattenimento per bambini e famiglie e alla valorizzazione del territorio della Bassa Murgia. Un weekend perfetto per chi desidera trascorrere una serata estiva tra amici o in famiglia all’insegna del divertimento.

Indice

Quando si svolge il FICO! Beer Fest 2026

L’appuntamento è fissato dal 31 luglio al 2 agosto 2026 presso Piazzale Padre Pio a Ginosa. Tre serate consecutive durante le quali musica, spettacoli e gastronomia accompagneranno il pubblico fino a tarda notte.

Il festival rappresenta ormai uno degli eventi in Puglia più apprezzati dell’estate e richiama ogni anno visitatori provenienti da tutta la provincia di Taranto e dalle province limitrofe. Per scoprire altri appuntamenti dedicati agli eventi è possibile consultare anche Grottaglie in Rete – Eventi.

Il programma completo delle tre serate

Venerdì 31 luglio

L’apertura della manifestazione sarà affidata all’animazione di RG Studio, seguita dall’atteso concerto degli IFAD, che presenteranno dal vivo il loro nuovo album Muta Forma. A chiudere la serata un coinvolgente DJ Set.

Sabato 1 agosto

La seconda giornata vedrà nuovamente protagonista RG Studio, mentre il momento centrale sarà il live dei Jova Club, una delle tribute band dedicate a Jovanotti più apprezzate del panorama nazionale. Anche questa serata terminerà con musica e DJ Set.

Domenica 2 agosto

L’ultima giornata inizierà con la seconda edizione del FICO! Dance Contest, curato da Jacopo Ranaldo. Successivamente spazio alla musica dei Giovani Wannabe, tribute band dei Pinguini Tattici Nucleari, prima del gran finale con il DJ Set.

Birra, street food e sapori del territorio

Uno degli elementi che hanno reso famoso il FICO! Beer Fest è senza dubbio la qualità dell’offerta gastronomica.

I visitatori potranno scegliere tra numerose birre alla spina, comprese diverse etichette artigianali, perfette per accompagnare le calde serate estive.

Non mancheranno gli stand dedicati allo street food, con specialità locali, prodotti tipici pugliesi, panini gourmet, fritti, carne alla brace e tante altre proposte capaci di soddisfare tutti i gusti.

L’area mercatini offrirà inoltre uno spazio dedicato agli artigiani locali e agli espositori, contribuendo a creare un’atmosfera ancora più vivace.

Un festival pensato per tutta la famiglia

Il FICO! Beer Fest è un evento inclusivo e adatto ad ogni fascia d’età.

L’Area Kids permette ai più piccoli di divertirsi in completa sicurezza mentre gli adulti possono assistere ai concerti o gustare le proposte gastronomiche del festival.

Gli organizzatori pongono inoltre particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, all’accessibilità e alla sicurezza, elementi che rendono questa manifestazione uno degli appuntamenti più apprezzati dell’estate pugliese.

Come arrivare a Ginosa

Ginosa si trova in una posizione strategica tra la provincia di Taranto e quella di Matera ed è facilmente raggiungibile sia in automobile che percorrendo la Strada Statale 106 Jonica.

Chi arriva da Taranto può approfittare della visita per scoprire anche il territorio ionico e le sue bellezze. Tante curiosità sulla città sono disponibili su GirWebTV – Taranto e su Taranto Experience, portali dedicati alla scoperta del territorio.

Consigli per vivere al meglio il FICO! Beer Fest

Per godersi appieno il festival è consigliabile arrivare con un po’ di anticipo, così da trovare facilmente parcheggio, visitare gli stand gastronomici e scegliere il posto migliore per assistere agli spettacoli.

Essendo un evento all’aperto, è sempre buona norma controllare le Meteo in Puglia prima di partire, così da organizzare al meglio la serata.

Il FICO! Beer Fest 2026 si conferma come uno degli appuntamenti più interessanti tra gli eventi in Puglia dell’estate, unendo musica dal vivo, ottima birra, street food, intrattenimento e tanta voglia di stare insieme. Tre giorni di festa che promettono di trasformare Ginosa nel cuore pulsante del divertimento della Bassa Murgia.