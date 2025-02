La terza serata del Festival di Sanremo 2025 si terrà questa sera, giovedì 13 febbraio, al Teatro Ariston.

Dopo due serate ricche di emozioni e musica, il Festival prosegue con nuove esibizioni, ospiti internazionali e la tanto attesa finale delle Nuove Proposte.

Scaletta e Riassunto delle prime due serate del Festival di Sanremo 2025

Prima serata (11 febbraio): Tutti i 29 artisti in gara hanno presentato per la prima volta le loro canzoni. La serata è stata arricchita dalla presenza di ospiti come Jovanotti, che ha portato la sua energia sul palco. La classifica provvisoria ha visto emergere tra i favoriti alcuni nomi noti della musica italiana.

Seconda serata (12 febbraio): Si sono esibiti 15 dei 29 Big, mentre le Nuove Proposte hanno visto sfidarsi quattro giovani talenti, con Alex Wyse e Settembre che hanno conquistato l’accesso alla finale. Ospiti della serata sono stati Damiano David, che ha emozionato il pubblico con una reinterpretazione di “Felicità” di Lucio Dalla, e personalità come Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica che hanno affiancato Carlo Conti nella conduzione. 

Programma della terza serata e scaletta(13 febbraio)

• Conduttori: Carlo Conti sarà affiancato da Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa, portando una combinazione di eleganza, energia e comicità sul palco dell’Ariston. 

• Artisti in gara: Si esibiranno i restanti 14 Big che non hanno cantato nella seconda serata.

Ecco la scaletta :

Clara – Febbre

Brunori Sas – L’albero delle noci

Sarah Toscano – Amarcord

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Joan Thiele – Eco

Shablo feat Guè, Joshua, Tormento – La mia parola

Noemi – Se t’innamori muori

Olly – Balorda nostalgia

Coma_Cose – Cuoricini

Modà – Non ti dimentico

Tony Effe – Damme ‘na mano

Irama – Lentamente

Francesco Gabbani – Viva la vita

Gaia – Chiamo io chiami tu

• Finale Nuove Proposte: La serata vedrà la sfida finale tra Alex Wyse e Settembre per decretare il vincitore della categoria Nuove Proposte. 

• Ospiti: La serata sarà arricchita dalla presenza di ospiti di rilievo: Duran Duran, che a 40 anni dalla loro prima esibizione all’Ariston proporranno un medley dei loro successi. Edoardo Bennato, che porterà la sua musica e la sua energia sul palco. Iva Zanicchi, che riceverà un premio alla carriera a 60 anni dal suo debutto. Dario D’Ambrosi e gli attori del Teatro Patologico, che offriranno un momento di riflessione e arte. Ermal Meta si esibirà sul Suzuki Stage allestito in Piazza Colombo.

La serata promette emozioni intense, tra esibizioni dei Big, la conclusione della competizione delle Nuove Proposte e performance di ospiti illustri. Non mancheranno momenti di spettacolo e sorprese che renderanno questa terza serata imperdibile per gli appassionati del Festival.