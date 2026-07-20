Festival dei Giochi in Tour arriva a Grottaglie: una serata di giochi gratuiti per grandi e piccoli

Il Festival dei Giochi torna a Grottaglie con una nuova tappa che promette di coinvolgere famiglie, bambini, ragazzi e adulti in un pomeriggio e una serata all’insegna del divertimento. Dopo il grande successo della scorsa edizione, l’appuntamento si rinnova martedì 21 luglio in Piazza Principe di Piemonte, grazie alla volontà del Comune di Grottaglie di riportare la piazza a vivere attraverso il gioco, la condivisione e la socialità.

Il Festival dei Giochi rappresenta uno degli eventi in Puglia più originali dell’estate, capace di trasformare una semplice piazza in un grande spazio dedicato all’intrattenimento gratuito. Se l’obiettivo è trascorrere una serata diversa dal solito, questo è sicuramente uno degli appuntamenti da non perdere.

Indice

Quando e dove si svolge il Festival dei Giochi

L’appuntamento è fissato per martedì 21 luglio a partire dalle ore 18:00 nella centralissima Piazza Principe di Piemonte, una delle piazze più frequentate di Grottaglie durante la stagione estiva.

I volontari del Festival accoglieranno il pubblico fin dal pomeriggio proponendo giochi, attività e momenti di animazione pensati per coinvolgere tutti, senza alcun limite di età.

L’iniziativa è stata fortemente sostenuta dal Comune di Grottaglie con l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici attraverso attività sane, inclusive e completamente gratuite.

Il programma della serata

Fin dalle ore 18:00 sarà possibile partecipare ai tanti giochi messi a disposizione dagli organizzatori, conoscere i volontari e prendere parte alle attività che accompagneranno il pubblico fino al gran finale.

Il Festival non è una semplice animazione da piazza ma un vero momento di aggregazione dove bambini, ragazzi, genitori e nonni possono divertirsi insieme riscoprendo il piacere del gioco condiviso.

La partecipazione è libera e gratuita: basta arrivare in piazza con tanta voglia di divertirsi.

Le grandi sfide del Festival

Come da tradizione, il momento più atteso della giornata sarà rappresentato dalle grandi competizioni che coinvolgeranno il pubblico.

Il Biliardone

Tra i protagonisti della serata ci sarà il celebre Biliardone, una delle attrazioni più spettacolari del Festival, capace di coinvolgere giocatori e spettatori in partite divertenti e ricche di colpi di scena.

La gara delle Scangette

Immancabile anche l’esilarante sfida delle Scangette, una competizione che negli anni è diventata uno dei simboli del Festival dei Giochi grazie alla sua capacità di far divertire concorrenti e pubblico.

Il Grande tiro alla fune

Gran finale con il tradizionale Grande tiro alla fune, una delle attività più coinvolgenti della manifestazione, dove squadre di amici, famiglie e partecipanti si sfideranno in una prova di forza, collaborazione e spirito di squadra.

Un evento per tutta la famiglia

Uno dei punti di forza del Festival dei Giochi è la capacità di coinvolgere ogni fascia d’età.

I più piccoli potranno divertirsi in totale sicurezza con attività dedicate, mentre gli adulti avranno l’occasione di tornare bambini partecipando alle sfide oppure semplicemente assistendo allo spettacolo.

Lo spirito della manifestazione è racchiuso nel celebre motto:

“Il gioco è bello finché è gratis!”

Una frase che sintetizza perfettamente la filosofia dell’evento: creare momenti di condivisione, amicizia e divertimento senza alcun costo per i partecipanti.

Visitare Grottaglie durante il Festival

Partecipare al Festival dei Giochi rappresenta anche un’ottima occasione per visitare Grottaglie, famosa in tutta Italia per il suo Quartiere delle Ceramiche, il centro storico e le numerose iniziative culturali che animano l’estate.

Prima o dopo l’evento è possibile passeggiare tra i vicoli del borgo antico, visitare le botteghe artigiane oppure fermarsi in uno dei tanti locali del centro per gustare le specialità della cucina pugliese.

Per scoprire curiosità e itinerari dedicati alla città è possibile consultare anche gli approfondimenti pubblicati su Discover Grottaglie.

Se desiderate conoscere meglio cosa vedere nella provincia di Taranto e gli appuntamenti del territorio, trovate numerosi approfondimenti anche su Taranto Experience e tante notizie dedicate a Taranto.

Consigli utili per partecipare

Poiché l’evento si svolge all’aperto, è consigliabile arrivare con qualche minuto di anticipo per trovare facilmente parcheggio e scegliere il punto migliore da cui assistere alle sfide.

È inoltre consigliato indossare abbigliamento comodo, soprattutto per chi desidera partecipare attivamente ai giochi di squadra.

Prima di partire, è sempre utile consultare le Meteo in Puglia così da organizzare al meglio la propria serata.

Il Festival dei Giochi a Grottaglie si conferma capace di riportare al centro il valore della socialità, del divertimento gratuito e della partecipazione. Una serata da vivere con amici, in famiglia o semplicemente lasciandosi coinvolgere dall’entusiasmo dei volontari e dall’energia di una piazza pronta ad accogliere tutti.