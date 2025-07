Dal 10 al 13 luglio Ceglie Messapica si trasforma ancora una volta nella grande Città del Gioco. Giochi per bambini e adulti, gare popolari, tradizionali e sfide folli assolutamente inventate da noi, musica e danze.

Festival Dei Giochi Xx ed. Il programma dal 10 al 13 luglio

giovedì 10 luglio

🕢 19.30 | CORTEO DEL PICCOLO POPOLO | partenza da RETROSCENA via Beato Angelico

🕤 21.30 | CERIMONIA INAUGURALE | Piazza Plebiscito

🌙 22.30 | CACCIA AL GUIDONE | Piazza Sant’Antonio

a cura del Gruppo Scout Agesci di Ceglie Messapica

📅 venerdì 11 luglio

🕠 dalle 17.30 alle 20.30 | LA CITTÀ CHE GIOCA | Centro Storico

🕘 21.00 | CERIMONIA OTTOCENTESCA | Piazza Plebiscito

a cura di Società di Danza – Circolo Pugliese Diretto da Assunta Fanuli

🕤 21.30 | LA SCACCHIERA UMANA | Piazza Plebiscito

a cura di ASD Laboratorio Scacchistico Barese

🕙 22.00 | IL GRANDE TIRO ALLA FUNE | Via San Rocco

🕚 22.45 | I SUONI DEL FESTIVAL | Piazza Sant’Antonio

MURIKI – Concerto Afrobeat

🌙 a seguire | DANZE IN CERCHIO | Piazza Sant’Antonio

a cura di Jules e Claudia Ferrè

📅 sabato 12 luglio

🕠 dalle 17.30 alle 20.30 | LA CITTÀ CHE GIOCA | Centro Storico

🕘 21.00 | LA CUCCAGNA DEI PICCOLI | Piazza Sant’Antonio

🕙 22.00 | DAL PALCO ALLA CUCCAGNA UN CANESTRO SPECIALE! |

Piazza Sant’Antonio

Interverranno A.S.D. Messapica Basket Ceglie e Street Social

Basket Ceglie

🕚 23.00 | I SUONI DEL FESTIVAL | Piazza Sant’Antonio

DARIO ROSSI live set – percussioni/ musica elettronica

🌙 a seguire | DANZE IN CERCHIO | Piazza Sant’Antonio

a cura di Jules e Claudia Ferrè

📅 domenica 13 luglio

🕕 18.00 | GRAN PREMIO DEI CARRETTONI | Circuito Municipale

🕗 20.00 | LA STAFFETTA PIÙ PAZZA DEL MONDO | Via Muri

a cura dell’Atletica Ceglie Messapica

🕘 21.00 | I SUONI DEL FESTIVAL | Piazza Sant’Antonio

HYSTERRAE – World Music/Musica elettronica

🕥 22.30 | IL PALO DELLA CUCCAGNA | Piazza Sant’Antonio

🌙 a seguire | DANZE IN CERCHIO | Piazza Sant’Antonio

a cura di Jules e Claudia Ferrè

da giovedì 10 a domenica 13 luglio 2025

Ceglie Messapica (Brindisi)

Centro storico

ore 17:30

ingresso libero

età consigliata per i bambini: dai 4 anni in su

Info. info@festivaldeigiochi.it