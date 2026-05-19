Valle D’Itria International Kite Festival 2026 a Martina Franca: spettacoli, mongolfiere e aquiloni nel cuore della Puglia.

Il 6 e 7 giugno 2026 torna a Martina Franca la terza edizione del festival internazionale degli aquiloni. Due giorni tra voli in mongolfiera, musica, artisti di strada, food e spettacoli nella splendida Valle d’Itria.

Tra gli eventi in Puglia più attesi del 2026 spicca il ritorno del Valle D’Itria International Kite Festival, la grande manifestazione dedicata all’arte del vento, alla sostenibilità e al divertimento per tutta la famiglia.

L’appuntamento è in programma il 6 e 7 giugno 2026 presso la suggestiva Masseria Madonna dell’Arco di Martina Franca, in provincia di Taranto. Un evento gratuito che vedrà la partecipazione di artisti internazionali, piloti di aquiloni, performer, musicisti e ospiti speciali provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Per due giorni il cielo della Valle d’Itria si riempirà di colori grazie ad aquiloni giganti e spettacolari esibizioni acrobatiche, mentre il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva tra spettacoli, laboratori creativi, luna park, street food e voli in mongolfiera.

Indice

Il Valle D’Itria International Kite Festival 2026

Il Valle D’Itria International Kite Festival è diventato in pochi anni uno degli appuntamenti più originali e spettacolari dell’estate pugliese. La manifestazione nasce con l’obiettivo di unire arte, turismo sostenibile e inclusione sociale attraverso il linguaggio universale del vento e degli aquiloni.

La terza edizione promette un programma ancora più ricco, con artisti provenienti da tutto il mondo pronti a trasformare il cielo di Martina Franca in uno scenario colorato e suggestivo.

L’evento rappresenta anche un’importante occasione di valorizzazione del territorio della Valle d’Itria e della provincia ionica. Per approfondire il territorio e gli eventi legati a Taranto, è possibile consultare i portali dedicati al turismo e alla cultura locale.

Dove e quando si svolge

Il festival si terrà presso la Masseria Madonna dell’Arco, immersa nella campagna di Martina Franca, una delle località più affascinanti della Valle d’Itria.

Date e orari ufficiali:

Sabato 6 giugno 2026 : dalle ore 16:00 alle ore 23:00

: dalle ore 16:00 alle ore 23:00 Domenica 7 giugno 2026: dalle ore 11:00 alle ore 23:00

L’ingresso all’evento sarà completamente gratuito.

Programma completo del festival

Il programma del Valle D’Itria International Kite Festival 2026 offrirà spettacoli continui durante entrambe le giornate, coinvolgendo grandi e bambini con numerose attività.

Aree dedicate del festival

All’interno della manifestazione saranno presenti diverse aree tematiche:

Zona volo aquiloni

Luna Park Kids

Area artisti di strada

Food & Bio

Zona relax

Area palchi spettacoli

I visitatori potranno passeggiare tra installazioni artistiche, spettacoli dal vivo e aree dedicate al relax immersi nel paesaggio unico della Valle d’Itria.

Ospiti e spettacoli live

Tra gli appuntamenti più attesi del festival ci saranno gli spettacoli serali con ospiti speciali e live music.

Giuseppe Mandrake Ninno – 6 giugno ore 20:30

Sabato 6 giugno alle ore 20:30 salirà sul palco Giuseppe Mandrake Ninno, ospite speciale della manifestazione. Uno spettacolo che promette divertimento e intrattenimento per il pubblico presente.

Vega80 – 7 giugno ore 20:30

Domenica 7 giugno alle ore 20:30 spazio alla musica con i Vega80, band amatissima per i grandi successi dance e revival anni ’80 che faranno ballare il pubblico del festival.

Giro in mongolfiera e area volo

Uno dei momenti più suggestivi dell’intera manifestazione sarà sicuramente il giro in mongolfiera, disponibile a partire dalle ore 20:00 fino alla chiusura dell’evento.

Un’esperienza emozionante che permetterà di osservare dall’alto i colori del festival e il meraviglioso panorama della Valle d’Itria.

Accanto alle mongolfiere, protagonisti assoluti saranno gli aquiloni internazionali, con spettacolari esibizioni acrobatiche e installazioni giganti che coloreranno il cielo pugliese.

Attività per bambini e famiglie

Il festival è pensato per coinvolgere tutta la famiglia. I bambini potranno divertirsi nell’area Luna Park Kids e partecipare a laboratori creativi dedicati agli aquiloni e all’arte del riciclo.

Non mancheranno artisti di strada, animazione, giochi e attività educative dedicate ai temi dell’ambiente e della sostenibilità.

Grazie agli ampi spazi all’aperto e alla presenza di aree relax, il festival rappresenta una meta ideale per trascorrere un weekend diverso immersi nella natura.

Area food & bio

Grande attenzione sarà dedicata anche all’enogastronomia locale. Nell’area Food & Bio sarà possibile degustare prodotti tipici della Valle d’Itria, street food pugliese e specialità preparate con ingredienti del territorio.

Tra pizze, focacce, prodotti biologici e sapori tradizionali, il festival offrirà anche un vero e proprio viaggio culinario tra le eccellenze pugliesi.

Cosa vedere a Martina Franca

Partecipare al festival sarà anche un’occasione perfetta per visitare Martina Franca, celebre per il suo centro storico barocco e per le sue eleganti architetture.

Chi arriva da fuori regione potrà approfittare del weekend per esplorare alcune delle località più belle della Valle d’Itria come Alberobello, Locorotondo e Cisternino.

Per ulteriori idee su itinerari ed esperienze nella provincia ionica si può consultare anche Taranto Experience.

Informazioni utili

Essendo un evento all’aperto, è consigliato indossare abbigliamento comodo e arrivare con anticipo soprattutto nelle ore serali, quando sono previsti gli spettacoli principali e i voli in mongolfiera.

Prima di partire è sempre utile controllare le previsioni Meteo in Puglia per organizzare al meglio la giornata.

Il Valle D’Itria International Kite Festival 2026 si prepara così a regalare un weekend ricco di emozioni, spettacoli e colori nel cuore della Puglia, confermandosi uno degli eventi più affascinanti dell’estate.