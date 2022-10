Dopo i festeggiamenti in onore dei Santi Medici e di San Michele Arcangelo che hanno riscosso un enorme successo in termini di partecipazione, fervono i preparativi per la 339 edizione dei solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Santissimo Rosario, Patrona di Montemesola.

Quest’anno, in occasione del 150° anniversario del Patrocinio, la festa assume un volto nuovo e si arricchisce di tantissime novità. La presidenza del Comitato Festa affidata al giovanissimo Francesco Matichecchia affiancato da altri giovani e da chi, di festa si intende da tanti anni, ha messo a punto un programma civile diverso e rinnovato, che vedrà nuovamente Montemesola teatro di un evento che lega alla religiosità e solennità dell’evento, anche momenti di intrattenimento e gusto.

Infatti, oltre ai consueti mercatini, bancarelle, spettacolo pirotecnico e concerti musicali, i prossimi 6 e 7 ottobre vedranno le strade del centro storico diventare area food e Piazza IV Novembre arena di buona musica.

La mattina del 6 ottobre la banda in festa “sveglierà” le vie del Paese, preceduta dall’esplosione dei colpi oscuri in onore della Beata Vergine.

La sera del 6 ottobre, in Piazza IV Novembre si terrà il gran concerto della Banda di Rutigliano, dopo la Santa Messa e la consegna delle chiavi alla Patrona da parte del primo cittadino.

La mattina del 7 ottobre la banda “F. Trani” di Montemesola terrà un concerto in piazza e accompagnerà nel pomeriggio il simulacro in processione.

La sera del 7 ottobre, sempre in Piazza IV Novembre, a partire dalle 21.30 si festeggerà sulle note dei grandi successi di Vasco Rossi con il concerto della tribute band “Vasconnessi”.