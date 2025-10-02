Saranno dodici giorni intensi quelli che si appresta a vivere, assieme ai suoi fedeli, la Parrocchia Madonna del Rosario di Grottaglie.

Sono previste diverse celebrazioni liturgiche e manifestazioni in onore della Madonna del Rosario che culmineranno con la Messa Solenne di domenica 12 ottobre e la processione.

Da segnalare l’introduzione alla festa di domenica 5 ottobre alle ore 20 con il commento spirituale e letterario dell’Inno alla Vergine di Dante, a cura del Prof. Roberto Cartanì.

Lunedì 6 ottobre alle ore 20 il monologo teatrale dell’attore Christian Di Domenico, “U parrinu” sulla vita del B. Pino Puglisi, ucciso dalla Mafia nel 1993. Imperdibile.

Martedì 7 ottobre, festa liturgica della Madonna del Rosario, la sera presiederà la S. Messa S.E. mons. Vitale, il vescovo grottagliese che opera Albania.

Venerdì 10 ottobre, in serata si terrà un interessante focus sulla violenza di genere con la proiezione del lavoro teatrale del gruppo Giovanissimi della parrocchia Immacolata di S. Giorgio con la partecipazione dello Sportello Anti violenza Sostegno Donna di Grottaglie.

Sabato 11 ottobre, è atteso il concerto dei Palasport, official tribute band dei Pooh.

Domenica 12 ottobre dopo la S. Messa delle 17 presieduta dall‘Arcivescovo di Taranto, S.E. mons. Ciro Miniero, si snoderà la processione per le vie della parrocchia. Quest’anno a portare la statua, oltre ai confratelli dell’omonima Confraternita ci sarà anche una “squadra” di parrocchiani. Al rientro della processione ci sarà lo spettacolo pirotecnico e lo spettacolo musicale con l’artista grottagliese Carmine Fanigliulo.

Si ringraziano gli sponsor che hanno aderito e si invita tutti a contribuire per la buona riuscita della festa.