La Festa della Mamma 2026 a Taranto si arricchisce di un evento speciale pensato per regalare emozioni autentiche e momenti indimenticabili. Presso la biblioteca AcclavioKids – Centro Cultura per l’Infanzia, prende vita un appuntamento dedicato alle mamme e ai loro bambini, dove la fantasia diventa protagonista assoluta.

Non il solito regalo, ma un’esperienza da vivere insieme, fatta di storie, creatività e condivisione. Un’occasione perfetta per chi è alla ricerca dei migliori eventi in Puglia da vivere in famiglia.

Se stai organizzando il tuo weekend, non dimenticare di consultare le previsioni Meteo in Puglia per goderti al meglio questa giornata speciale.

Indice

Festa della Mamma in biblioteca: un evento da non perdere

Nel cuore di Taranto, la biblioteca AcclavioKids si trasforma in un luogo magico dove le storie prendono vita e i legami familiari si rafforzano. In occasione della Festa della Mamma, questo spazio dedicato all’infanzia propone un evento speciale che unisce letture animate e laboratori creativi.

L’obiettivo è quello di offrire alle famiglie un’alternativa originale ai classici regali, puntando su un’esperienza condivisa. In un’epoca in cui il tempo è sempre più prezioso, trascorrere qualche ora insieme diventa il dono più significativo.

Per scoprire altri contenuti dedicati alla città, visita anche Taranto su GirWebTV.

Dove e quando si svolge

L’evento si terrà presso:

AcclavioKids – Centro Cultura per l’Infanzia

Via Pisa, Taranto

Data: Sabato 9 maggio 2026

La location è perfetta per accogliere bambini e famiglie, offrendo uno spazio sicuro, stimolante e ricco di spunti creativi.

Il programma della giornata

L’iniziativa è suddivisa in due appuntamenti pensati per diverse fasce d’età, così da garantire un’esperienza su misura per ogni bambino:

Mini-esploratori (2-5 anni)

Orario: 10:30 – 12:00

Un momento dedicato ai più piccoli, tra storie raccontate con animazione e attività semplici ma coinvolgenti, ideali per stimolare fantasia e manualità.

Sognatori più grandi (6-8 anni)

Orario: 17:30 – 19:00

Per i bambini più grandi, il pomeriggio si trasforma in un viaggio tra racconti e laboratori creativi, dove ogni partecipante potrà realizzare un piccolo capolavoro da portare a casa.

Un’occasione per creare ricordi preziosi e, perché no, anche qualche lavoretto da appendere al frigorifero, simbolo di affetto e creatività.

Perché partecipare

Partecipare a questo evento significa scegliere un modo diverso di festeggiare la Festa della Mamma. Non si tratta solo di intrattenimento, ma di un’esperienza educativa ed emozionale che rafforza il legame tra genitori e figli.

Tra i motivi per non perdere questo appuntamento:

Attività educative e creative

Momenti di condivisione autentica

Ambiente accogliente e stimolante

Esperienza adatta a diverse fasce d’età

Se vuoi approfondire le iniziative locali, puoi leggere anche su Taranto Experience per scoprire altri eventi e curiosità sul territorio.

Come prenotare

La partecipazione all’evento è gratuita ma con prenotazione obbligatoria. Per assicurarti un posto, è necessario inviare una richiesta via email:

Email: acclaviolab@serviziocomunetaranto.it

Si consiglia di prenotare con anticipo, vista la grande richiesta per eventi dedicati alle famiglie e ai bambini, soprattutto in occasione della Festa della Mamma.

Non perdere questa opportunità di vivere una giornata speciale a Taranto, tra cultura, creatività e amore. Un evento che rientra tra i più interessanti eventi in Puglia, perfetto per chi desidera celebrare in modo autentico e originale.