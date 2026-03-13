Quest’anno festeggiamo la Festa del Papà tra gli scaffali della nostra biblioteca. “Leggi, immagina, crea… con il tuo papà!” C’è un supereroe in città che non indossa il mantello, ma ama ascoltare storie e mettersi in gioco!

Sarà un pomeriggio speciale dedicato al legame papà-bambino:

📖 Inizieremo viaggiando con la fantasia grazie a una lettura condivisa.

🛠️ Poi passeremo all’azione! Un laboratorio creativo dove papà e piccoli lavoreranno fianco a fianco per realizzare qualcosa di unico e indimenticabile.

📅 Quando: 19 marzo

⏰ Orario: 17:30 – 19:00

📍 Dove: Biblioteca Acclavio Kids – Via Pisa, Taranto

👦👧 Età: 4 – 8 anni

🎁 Il regalo più bello? Il tempo passato insieme.

⚠️ Posti limitati! Prenotazione obbligatoria:

📧 Scrivici a: acclaviolab@servizicomunetaranto.it

Vi aspettiamo per vivere insieme una festa fatta di storie, sorrisi e tanta creatività!