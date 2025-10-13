Torna a Taranto La Festa dei Lettori, giunta alla sua XXI edizione, una delle principali manifestazioni dell’associazione Presìdi del libro, realizzata con il sostegno della Regione Puglia, il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, e, a Taranto, il patrocinio del Comune di Taranto.

La storica iniziativa ha come obiettivo avvicinare i giovani e un pubblico ampio al mondo della lettura, attraverso momenti festosi e di testimonianza, abitando e trasformando i luoghi con la forza delle parole. Leggere insieme, in libreria, a scuola, per strada, intorno a un albero appena piantato e dedicato a un libro.

“Il tema della XXI edizione si colloca nel solco già tracciato negli anni con riflessioni che ci hanno permesso di guardare dentro di noi e fuori, verso il mondo. Esplorare le tematiche di fragilità, desiderio e trasformazione è un invito a vedere i libri non solo come fonti di conoscenza, ma come strumenti che aiutano le persone a connettersi alle proprie esperienze interiori, trovare nuove chiavi di lettura per la loro vita e sguardi nuovi sulla realtà.”

Il Programma della Festa del Presidio del libro Dickens-Il Granaio è stato realizzato con la collaborazione del Comune di Taranto, dell’Associazione Lignum Alberi per Taranto e del Liceo Ferraris-Quinto Ennio.

Programma delle iniziative:

16 ottobre 2025, ore 18.00, “Leggiamo insieme! Storie per guardarsi dentro”, Libreria Dickens, Reading a cura di Giorgio Consoli, Lettrici e lettori

9-17 ottobre 2025, Laboratorio di lettura sul tema “Fragilità, desiderio, trasformazioni, Storie per guardarsi dentro”, Liceo Ferraris, a cura di Giulia Galli, Presidio del libro Dickens-Il Granaio

18 ottobre 2025, ore 10.00, spazio di verde urbano (Via Abruzzo angolo Via Medaglie d’oro) “Un albero, un libro”, piantumazione di un albero dedicato a un libro, Reading a cura degli alunni del Liceo Ferraris-Quinto Ennio- In collaborazione con Comune di Taranto, Associazione Lignum Alberi per Taranto, Liceo Ferraris-Q.Ennio, Taranto