Federico Zampaglione al “Verdi” per presentare il suo nuovo film “Morrison”. Il grande schermo torna a illuminarsi anche a Martina Franca e si torna a sognare. Giovedì 27 maggio riapre il Politeama Verdi dopo un lungo periodo di stop a causa della pandemia.

Si tratta dell’unico cinema della Valle d’Itria che torna nuovamente fruibile, mettendo in

campo tutte le misure di sicurezza a garanzia e tutela degli spettatori. La struttura è stata nuovamente sanificata e riaprirà con una capienza ridotta per via delle norme anti covid, con posti limitati e vendibili da subito online sul sito https://www.teatroverdi.eu/ o prima dello spettacolo in biglietteria.

Ma il Politeama Verdi vuole riaprire in grande stile, proponendo una serata evento che coincide anche con la contestuale riapertura di “Cotidiano”, il Bistrot del Teatro.

Si parte giovedì 27 con la proiezione di “Crudelia” (doppio spettacolo ore 18.00 e 20.30), lo straordinario film Disney con protagonista Emma Stone, basato sul romanzo della scrittrice inglese Dodie Smith del 1956 “La carica dei 101” e sul film animato della Disney del 1961 “La carica dei cento e uno”. Il film sarà proiettato anche il giorno seguente nello spettacolo delle ore 18.00.

La serata evento con Federico Zampaglione

Venerdì 28 serata evento con Federico Zampaglione che saluterà il pubblico di Martina Franca prima della proiezione delle ore 20.30.

Il musicista romano, frontman dei Tiromancino, ha firmato la regia del suo nuovo film “Morrison” ambientato a Roma. Nel cast l’attrice Giglia Marra, anch’essa sarà presente a Martina Franca, assieme ai produttori Ilaria Dello Iacono e Giorgio Ferrero, che saranno coordinati dal giornalista e scrittore Ottavio Cristofaro.

Federico Zampaglione torna a Martina Franca dopo lo straordinario sold out del concerto dei Tiromancino del 2019 che, nel giorno di San Valentino, riempì la sala del Teatro Nuovo.