Tre giorni da favola, è il caso di dire. Dal 5 al 7 giugno Le belle città APS ha organizzato a Massafra una rassegna multidisciplinare che prevede incontri con gli autori, laboratori didattici, musica, letture, narrazioni orali e giochi.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Fatti di favole” (vincitore del bando Cepell 2023) e coniugherà diversi linguaggi e forme artistiche nel segno della passione per la lettura, esplorando il mondo della fiaba, della favola e della tradizione popolare. Tutti gli appuntamenti si terranno alla biblioteca comunale “Paolo Catucci”, situata all’interno del castello medievale, in via Lopizzo. L’ingresso è libero.

Si comincerà giovedì 5 giugno, alle 18, con il laboratorio di narrazione poetica “Bello mondo” rivolto a giovani e adulti, a cura di Giovanna Cinieri. Seguirà un intervallo musicale, con Emanuela Dimito al flauto. Alle 19.15 si terrà l’incontro con Lilith Moscon, autrice di “Xenia contro il tempo” (Emons Edizioni), moderato da Salvo Fuggiano della libreria Iman. Altro incontro alle 2015, stavolta con Paola Bongio e Mariangela Traficante, autrici di “In viaggio con le storie – Sette autori di letteratura per ragazzi e i luoghi che hanno visto nascere i loro racconti” (Morellini).

Il 6 giugno il programma si aprirà alle 11 con il laboratorio didattico a cura di Paola Bongio e Mariangela Traficante che incontreranno gli allievi dello SPI CGIL facenti parte del progetto “Dalla lettura al lettore” a cura della Cooperativa Sociale Lions Digital Book Library – Massafra World Library. Si tornerà a parlare di libri nel pomeriggio, quando alle 17.30 verrà presentato “Per tutti era la Uagliona Uagliò – Piccola cronaca di un’Italia minore (1900 – 1970); a parlarne con l’autrice Maria Consiglia Mosca ci saranno l’editore Antonio Dellisanti e la coordinatrice della cooperativa sociale Domus Simia Calella. Alle 18.30 sarà la volta del libro “Se mi prendi per mano” (Giralangolo) di Bruno Maida, che dialogherà con Marcello Cotogni di Le belle città APS. Dopo una parentesi musicale a cura di Delia Dicensi, la serata terminerà alle 20.30 con la presentazione di “Macaco” (Einaudi), alla presenza dell’autore Simone Torino in conversazione con la bibliotecaria Marica Tarricone.

La tre giorni si chiuderà sabato 7 giugno con la classe 1ª D del liceo “D. De Ruggieri” di Massafra che, alle 18, giocherà con “Il barone rampante” attraverso l’iniziativa denominata “Per un pugno di favole”. A seguire, si parlerà di “Nullo, il bambino quasi invisibile” (Sinnos Editrice), il libro di Daniela Carucci che converserà con la bibliotecaria Delia Dicensi. Chiuderà la serata e l’intera rassegna l’incontro con Piero Dorfles, che presenterà il suo libro “Amblimblè. Rime e riti dei giochi di strada” (Manni Editori), insieme a Tatiana Colapietro e a Lino De Guido.

Il progetto “Fatti di favole” è realizzato con il finanziamento del Centro per il Libro e vede la biblioteca comunale “Paolo Catucci” come partner capofila. Si tratta di un percorso di promozione della lettura che punta a trasformarla in un’abitudine diffusa e accessibile a tutti, partendo dal genere letterario della favola. In questi mesi a Massafra si stanno svolgendo diversi laboratori organizzati dalla biblioteca comunale e dagli partner di progetto: Teatro delle Forche, APS Il Serraglio / Vicoli Corti, Massafra World Library / Lions Digital Book Library Coop Sociale, APS Le belle città, Antonio Dellisanti Editore, cooperativa sociale Domus.