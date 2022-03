La Luna nel Pozzo presenta Faro’filo’ – Teatro Racconti Poetico-Oracolari di e con Alessandro Lucci; sabato 02 Aprile 2022 dalle h 20.30

Storie per te da tutto il Mondo, Teatro, Racconti Poetico-Oracolari con Alessandro Lucci.

Intorno al fuoco un narratore di storie di tradizione sufi, yiddish, zen scelte dal pubblico presente. Una zuppa di verdure e una zuppa di racconti per scaldare il corpo e l’anima. Osteria con vini Polvanera. Il buio non è mai stato così scintillante!

Ingresso 5 euro. Info e prenotazione gradita: tel. 3315881790 (Whatsapp), 335 803 7241 (Whatsapp)