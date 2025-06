C’è una grande opportunità per tutte le famiglie per trascorrere gratuitamente una serie di pomeriggi nella natura a pochi chilometri da Taranto! Sono i “Family Park”, una delle numerose attività out door nella natura, tutte gratuite, organizzate in questo periodo da “La Coda di Ulisse” Ets Impresa Sociale nell’ambito di “BES-T Community in Best Practice”, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

I “Family Park” si tengono presso il “Parco di Ulisse” che, situato in SP 40 snc a Massafra, a pochi chilometri da Taranto; è il primo Centro Educativo e di Interventi Assistiti con gli Animali (pet therapy) senza animali residenziali, autorizzato dalla Regione Puglia e l’unico della provincia di Taranto.

I “Family Park” pomeridiani si tengono, dalle ore 17,30 alle ore 20,30, e comprendono attività con famiglie, minori disabili e loro fratelli e sorelle (siblings) con la possibilità di trascorrere un intero pomeriggio di tre o più ore nella natura presso il “Parco di Ulisse”.

Nella prima parte del pomeriggio gli esperti dello staff de “La Coda di Ulisse” cureranno attività laboratoriali ludico-ricreative ed educative a misura di famiglia: zooantropologia, la casa delle api, educazione ambientale, arte e natura, wood art, tra suoni e natura, country games, giochi dimenticati e miniolimpiadi!

In seguito ci sarà prima un momento convivale e di relax all’ombra delle tensostrutture o sotto gli ulivi e, infine, un’attività ludica libera presso il parco avventura e fitness.

Nei “Family Park” sono previsti anche dei momenti di “parent training” curati da esperti professionisti del settore, come pedagogisti, psicologi e psicomotricisti, durante i quali lo staff curerà un’attività ludica-ricreativa in natura rivolta ai minori per permettere ai genitori di seguire in tranquillità il “parent training”.

Le attività, realizzate da una équipe multidisciplinare con professionisti altamente specializzati, si rivolgono ai minori iscritti al progetto BES-T e a quelli che intendono iscriversi; l’iscrizione è gratuita e consente di partecipare a numerosissime attività del progetto che si sviluppano nell’arco di tre anni

Per info e iscrizioni gratuite scrivere a lacodadiulisse@gmail.com e a progettobestaranto@gmail.com o contattare il 3208124654.