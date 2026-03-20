Dopo l’annullamento per le avverse condizioni meteorologiche di mercoledì scorso, si terrà sabato 21 marzo “Falò e colori”, la manifestazione dell’associazione “Gruppo Anonimo 74” di Monteiasi che quest’anno taglia il prestigioso traguardo delle cinquantadue edizioni.

L’iniziativa, in particolare, risale al primo anno di vita dell’Associazione, era il lontano 1974, quando si avvertì il bisogno di coniugare la locale tradizione del falò di San Giuseppe con la cultura, ovvero con il disegno e pittura estemporanei eseguiti da alunni, dalla scuola materna fino alle superiori.

L’iniziativa si è poi via via estesa andando a comprendere anche le altre fasce di età, tra gli altri ogni anno vi partecipa un cittadino di Monteiasi che ha superato gli ottanta anni, e altre forme di espressione, come pensieri e poesie.

Il senso profondo di “Falò e colori” è sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, infatti non è prevista alcuna forma di competizione o “premiazione”, mentre a tutti partecipanti sarà donato un piccolo gadget simbolico.

Anche quest’anno la manifestazione si terrà – sabato 21 marzo – in occasione dell’accensione della “fòc’ra” a Monteiasi, iniziativa organizzata sotto la guida del Parroco Don Giovanni Nigro e dell’apposito Comitato parrocchiale, laddove ci sarà un gazebo di “Gruppo Anonimo 74” dove sarò possibile iscriversi a “Falò e colori”.

I volontari del “Gruppo Anonimo 74” consegneranno ai partecipanti un foglio da disegno ornato, di formato A4 o a richiesta A3, sui quali gli artisti trasferiranno graficamente sul momento – senza alcun tema specifico o indicazione di terzi – le sensazioni e le emozioni che hanno provato in occasione di questo evento, non solo disegni, come detto, ma anche pensieri e poesie su altri supporti.

Nella zona del falò tutti i partecipanti dovranno munirsi autonomamente, con l’aiuto e sotto la responsabilità dei genitori se minorenni, di quanto necessario per disegnare in qualsiasi tecnica pittorica, di un supporto per poggiare il foglio e di una sediolina.

Tutti gli elaborati saranno raccolti al termine della manifestazione e andranno poi a comporre una mostra che sarà allestita, venerdì 27 marzo a partire dalle ore 18.00, presso la sede di “Gruppo Anonimo 74” in Via Mazzini n.24 a Monteiasi.