Grottaglie si prepara ad accogliere un grande nome della musica italiana: Fabrizio Moro sarà in concerto gratuito giovedì 31 luglio 2025 in Piazza Regina Margherita, nel cuore del centro storico della città. L’appuntamento fa parte del calendario di eventi estivi promossi dal Comune.

Dopo il grande successo dei suoi tour nei principali teatri e piazze italiane, Moro approda a Grottaglie con il suo carico di energia, emozione e parole che scavano dentro. Il concerto inizierà alle ore 21:00 e sarà ad accesso libero, permettendo a cittadini e visitatori di vivere una serata speciale sotto le stelle, immersi nella cornice unica del centro storico.

Non solo musica, ma racconto, denuncia e autenticità: queste le cifre stilistiche che rendono Fabrizio Moro un artista diverso dagli altri, capace di parlare al cuore e alla coscienza del pubblico. Per i fan e per chi lo ascolta per la prima volta, sarà l’occasione perfetta per riascoltare dal vivo brani iconici come Pensa, Libero, Portami via, Non mi avete fatto niente. Per conoscere tutti i dettagli dell’evento già annunciato, è possibile consultare questa pagina su GIR.

Chi è Fabrizio Moro

Fabrizio Moro, nome d’arte di Fabrizio Mobrici, è un cantautore, autore e regista romano nato nel 1975. Dopo alcuni esordi negli anni ’90 e primi 2000, ottiene la grande notorietà nel 2007 vincendo la sezione Giovani del Festival di Sanremo con *Pensa*, un brano dedicato al tema della legalità e delle vittime della mafia. Da quel momento in poi la sua carriera prende il volo, portandolo a calcare i palchi più importanti del paese.

Negli anni, Moro ha collezionato numerosi riconoscimenti e partecipazioni a Sanremo, tra cui la vittoria nel 2018 in coppia con Ermal Meta con *Non mi avete fatto niente*, brano portato anche all’Eurovision Song Contest. Artista schietto, diretto, sempre in contatto con la sua gente, è anche autore per colleghi e voce di battaglie civili e sociali.

Dal 2021 è attivo anche come regista: ha diretto il suo primo film, confermando una vena artistica poliedrica e coerente. La sua biografia dettagliata è disponibile sul sito ufficiale, dove è possibile approfondire ogni tappa della sua evoluzione musicale e personale.

Il concerto di Grottaglie rappresenta un’occasione irripetibile per vivere il talento di un artista che ha fatto della verità e del coraggio la sua cifra stilistica. La magia della musica, unita al fascino senza tempo del centro storico, renderà questa serata una delle più memorabili dell’estate 2025.