Presentata il 26 gennaio 2026, a Bari, in conferenza stampa, la seconda edizione di EVOLIO Expo 2026, fiera di riferimento B2B dedicata all’olio extra vergine di oliva, in programma da giovedì 29 a sabato 31 gennaio 2026 alla Fiera del Levante di Bari, patrocinata dal MASAF – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

La manifestazione è organizzata da Senaf per conto di Nuova Fiera del Levante con il sostegno del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia e del Dipartimento Sviluppo Economico, di Pugliapromozione e dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

Con 720 frantoi attivi e una superficie in produzione di olive da olio di 330.800 ettari, pari al 31,5% del totale nazionale, la Puglia si conferma la prima regione olivicola d’Italia. A livello provinciale, Bari è al primo posto con una superficie di 98.900 ettari, seguita da Brindisi (63.400 ettari), Lecce (55.000 ettari), Foggia (52.100 ettari), Barletta-Andria-Trani (33.300 ettari) e Taranto (28.100 ettari).

Nel corso delle tre giornate di fiera, oltre alla presenza di 150 espositori, 20 associazioni, enti e istituzioni e circa 50 buyer internazionali dei settori GDO, retail e Ho.Re.Ca. provenienti da 16 Paesi, tra cui Stati Uniti, Germania, Giappone, Brasile e Arabia Saudita, EVOLIO Expo propone un programma di oltre 100 convegni, talk ed eventi che affrontano i principali temi strategici del settore olivicolo-oleario: dall’innovazione alla sostenibilità, dall’oleoturismo alla salute, fino alla valorizzazione culturale e gastronomica dell’olio extra vergine di oliva.

Ad aprire ufficialmente la manifestazione sarà giovedì 29 gennaio alle ore 11.00 l’evento di inaugurazione di EVOLIO Expo con il taglio del nastro finale. Nel corso delle tre giornate, l’Associazione Nazionale Città dell’Olio e Pugliapromozione curano i principali convegni tematici della manifestazione: “Olio è Innovazione – Idee e tecnologie che cambiano il domani”, dedicato alle nuove tecnologie, alla ricerca scientifica e ai processi di modernizzazione della filiera; “Olio è Turismo – Olio Experience – Viaggi, emozioni e sapori che uniscono la Puglia Dai paesaggi agli incontri, percorsi e storie che trasformano l’olio in esperienza da vivere”, incentrato sul ruolo dell’olio come leva di attrattività turistica; “Olio è esperienze – Oleoturismo in Puglia – creare ESPERIENZE, rafforzare le COMUNITA’, valorizzare il TERRITORIO” focalizzato sull’oleoturismo come strumento di sviluppo locale, rafforzamento delle comunità e valorizzazione del patrimonio rurale; “Olio è Salute”, focalizzato sulle evidenze scientifiche legate ai benefici dell’olio extra vergine di oliva; e “Olio è Benessere”, dedicato all’utilizzo dell’EVO tra spa, cosmetica naturale e nuove forme di imprenditorialità.

AMAP – Regione Marche e la rivista “Olivo e Olio” presentano inoltre, nel corso di tutte e tre le giornate di fiera, la mostra “OIi Monovarietali. I percorsi della biodiversità olivicola italiana”, durante la quale i visitatori della fiera saranno accompagnati in un percorso virtuale, da sud fino alle isole, alla scoperta del ricco patrimonio di biodiversità olivicola italiana. Verranno descritte le varietà autoctone, i territori e gli oli monovarietali, con cenni di storia, cultura, tradizioni, piante monumentali, ricette tipiche.

Accanto ai convegni istituzionali, EVOLIO Expo ospita laboratori olio-cibo, momenti di degustazione e approfondimento gastronomico, presentazioni di libri e la cerimonia di premiazione “Ercole Olivario – Selezione Puglia”, mentre la Regione Basilicata presenta il Premio Regionale Olivarum. Gli oli lucani d’eccellenza a EVOLIO Expo 2026.

Alla conferenza stampa hanno partecipato: Francesco Paolicelli, assessore all’Agricoltura e allo sviluppo Rurale della Regione Puglia, Graziamaria Starace, assessore al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro della Regione Puglia, Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante, Luciana Di Bisceglie, Presidente di Unioncamere Puglia e Camera di Commercio di Bari, Cesareo Troia, vicepresidente Vicario Associazione nazionale Città dell’Olio e Silvia Casaglia, project Manager di EVOLIO Expo.

Alla presentazione di EVOLIO Expo hanno partecipato i rappresentanti del partenariato agricolo, Associazioni di categoria e Organizzazioni di produttori.

Sul portale Evolio il programma dei convegni https://www.evolioexpo.com/portale/it/convegni