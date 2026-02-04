Esteticamente in Fiera, l’evento di riferimento per il mondo dell’estetica, del benessere, dell’hair e del beauty professionale, torna per il 2026 alla Fiera del Levante di Bari, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del settore a livello nazionale ed europeo.
Le novità di Esteticamente in Fiera 2026, saranno anticipate nel corso di una conferenza stampa, in programma mercoledì 04 febbraio 2026 alle ore 11 presso la sala 1 del Centro Congressi Fiera del Levante, Bari. Esteticamente in Fiera gode del patrocinio della Regione Puglia e di Puglia Promozione.
Conferenza Stampa – Interventi istituzionali e partner
Alla conferenza stampa interverranno rappresentanti delle istituzioni, dell’organizzazione e dei top partner della manifestazione:
Gaetano Frulli – presidente Fiera del Levante
Giovanni Conversano – presidente Platinum Eventi & Comunicazione ed organizzatore di Esteticamente in Fiera
Giada Pezzaioli – responsabile comunicazione Platinum Eventi
Giancarlo Palmieri – referente Fiam)
Giampaolo Cipriani – global partner
Manuele Zecca – Energeticamente (top partner)
Top Partner in collaborazione:
FIAM – Giancarlo Palmieri e Daniele Di Bari per la Fiam
Cipriani Group – Giampaolo Cipriani, Presidente
Energeticamente – Manuele Zecca
Aramedica – Marcello Martiriggiano
Un programma ricco di eventi, formazione e spettacolo
Palinsesto Formativo OSM – Open Source Management (Beauty Partner)
Nel weekend compreso dal 7 al 9 febbraio 2026, ci darà ampio spazio alla formazione imprenditoriale con OSM, dedicata agli operatori del settore beauty. Tra i temi: vendita emozionale, strategie di settore, nuovi modelli di business, intelligenza artificiale e human touch, trend emergenti e programmi evoluti per il mercato beauty.
GARA INTERNAZIONALE BARBER 8 e 9 febbraio 2026
Organizzata da FIAM, la Gara Internazionale Barber vedrà la partecipazione di oltre 750 concorrenti provenienti da tutta Italia ed Europa, con la presenza di influencer internazionali di fama mondiale come Medina Luigi Serrone. Un evento di altissimo livello che conferma il respiro internazionale della manifestazione.
TALK MEDICO-SCIENTIFICO
Questo appuntamento importantissimo è da tante edizioni ormai, un momento di approfondimento scientifico e professionale con autorevoli relatori come:
il dottor Pietro Lorenzetti, la dott.ssa Marina Lalli, il dottor Vito Cazzato, Referente Aramedica, il dottor Gaetano Frulli, Presidente Fiera del Levante, Donato Pentassuglia, Assessore Regione Puglia, Cristian Casilli vicepresidente Regione Puglia.
AREA WELLNESS
Grande attenzione anche all’Area Wellness, che nel 2026 presenterà importanti novità e nuove tendenze, con proposte innovative dedicate al benessere, alla cura del corpo e alla salute integrata.
ESTETICAMENTE IN FIERA 2026
7 – 8 – 9 febbraio 2026
Fiera del Levante – Bari
Ingresso: lato agricoltura (Viale Vittorio Emanuele Orlando, Fiera del Levante – Bari)
Un evento che unisce business, formazione, spettacolo e innovazione, diventando punto d’incontro imprescindibile per professionisti, aziende e operatori del settore beauty.