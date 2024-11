Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti dei cani! Esposizione Cinofila Regionale di Taranto, 8 Dicembre 2024 a partire dalle ore 9:00 a Monteiasi (TA).

Vieni a scoprire le migliori razze, condividere la passione per i nostri amici a quattro zampe e vivere una giornata all’insegna della cinofilia! Pre Iscrizioni aperte: Contatta info@gruppocinofilojonico.com

Premi speciali per i migliori esemplari. Area ristoro e tanto divertimento per grandi e piccini!