Venerdì 5 dicembre alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto, Ermal Meta in concerto. Quello con popolare artista, nato a Fier, in Albania, ma pugliese di adozione, sarà il quinto appuntamento con la Stagione Eventi musicali 2025/2026, che si avvale della direzione artistica del Maestro Piero Romano.

Sul palcoscenico del teatro Orfeo di Taranto, insieme con Ermal Meta, l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, con il Lucania Apulia Chorus, Daniela Nasti Maestra del Coro. Ci piace ricordare, inoltre, che in occasione del MediTa Festival 2023 ad Ermal Meta è stato assegnato il Premio dei Due Mari – BCC San Marzano di San Giuseppe.

Meta debutta nel mondo della musica come chitarrista nel gruppo Ameba 4 con cui prende parte al Festival di Sanremo nella sezione Giovani. Nel 2007 fonda, a Bari, la band La Fame di Camilla. Dopo lo scioglimento del gruppo, Meta si dedica all’attività di autore e scrive testi per Emma, Francesco Renga, Marco Mengoni e Francesca Michielin. Fra i primi singoli da solista, Lettera a mio padre, Odio le favole. Nel 2016 esce Umano, primo album da solista. Tra i Big di Sanremo con il brano Vietato Morire si classifica terzo e lancia il suo nuovo album, Vietato Morire, da cui è estratto anche il singolo Piccola Anima in collaborazione con Elisa.

Nel 2018 partecipa a Sanremo e vince, in coppia con Fabrizio Moro, con il brano Non mi avete fatto niente. Tribù Urbana, quarto album, è anticipato dal singolo No satisfaction. Partecipa ancora al Festival di Sanremo e si classifica terzo con il brano Un milione di cose da dirti. Nel 2022 Meta debutta come scrittore con Domani e per sempre. Nel 2024 conduce insieme a Noemi il Concerto del Primo Maggio. Tra i suoi progetti più attesi l’album Buona fortuna, quinto album, con una dedica speciale: alla figlia primogenita. Fra i singoli, Male più non fare, L’unico pericolo, Mediterraneo, Il campione.

Biglietti online: Vivaticket. Info: Orchestra ICO Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it. Social: Facebook e Instagram.

STAGIONE EVENTI MUSICALI 2025/2026

Prossimo concerto per la trentatreesima edizione della Stagione Eventi musicali 2025/2026, venerdì 12 dicembre il mito di Fabrizio De Andrè con Stefano Fresi – Dell’amore della guerra e degli ultimi, dirige Angelo Nigro. Ingresso nel clima natalizio sabato 20 dicembre con Le Div4s At Christmas, dirige il Maestro Roberto Molinelli.

Il 2026 si apre con Musica Mediterranea Immaginaria, giovedì 22 gennaio: protagonista Raiz, dirige il Maestro Enzo Campagnoli. Giovedì 29 gennaio, Valter Sivilotti dirige Parlami d’amore, protagonista il cantante, attore, polistrumentista siciliano Mario Incudine.

Sabato 7 febbraio tocca a Dardust, geniale pianista e compositore. Mercoledì 18 febbraio, Zarzuela Vs Opera, dirige Gianluca Marcianò; martedì 3 marzo, Chopin Concert, con la direzione del Maestro Maurizio Lomartire e Giuseppe Greco al pianoforte. Venerdì 13 marzo alle 21.00, invece, Inaugurazione del Mysterium Festival: Requiem di Mozart, appuntamento in Concattedrale con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Gunther Neuhold, l’ARCoPu e il L.A. Chorus.

Giovedì 19 marzo, LiberTango, con Gloria Campaner al pianoforte, Alessandro Carbonare al clarinetto, Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon, con i ballerini Chiara Benati e Andrea Vighi.

Lunedì 13 aprile: Virtuosic Flute Concert, al flauto la coreana Jasmine Choi, con la direzione di Gianluca Marcianò. Domenica 19 aprile, Cajkovskij Piano concerto, direttore Vlad Vizireanu, Mariangela Vacatello al pianoforte. Infine, a chiusura della Stagione di Eventi musicali, mercoledì 22 aprile, Alex Wyse, con la direzione del Maestro Piero Romano.