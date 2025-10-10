Taranto si unisce alla celebrazione degli Erasmus Days 2025, la settimana europea dedicata al programma Erasmus+, con un evento promosso dal Comune di Taranto, tramite l’Assessorato alla pubblica istruzione, che mette al centro i valori fondanti dell’Unione Europea come strumenti di crescita, partecipazione e cittadinanza attiva.

Martedì 14 ottobre, dalle ore 10:00 alle 12:00, l’agorà della Biblioteca Civica “Pietro Acclavio” ospiterà il talk dal titolo: “I valori europei al centro della crescita personale e professionale della comunità cittadina”. L’incontro mira a evidenziare la fondamentale importanza del programma Erasmus+ e il suo ruolo nel plasmare il futuro delle nuove generazioni tarantine. L’evento si rivolge in particolare alle Scuole Secondarie di Secondo Grado della città.

L’iniziativa ha un duplice obiettivo strategico:

1. Promuovere e valorizzare le buone pratiche Erasmus+ già attive nelle scuole e nelle istituzioni locali.

2. Informare in modo esaustivo sulle opportunità che l’Unione Europea mette a disposizione per la crescita personale e professionale di tutti i cittadini.

Le delegazioni di Scuole, che hanno aderito all’iniziativa, composte da Dirigenti Scolastici, docenti referenti e studenti avranno l’opportunità di intervenire nel corso dell’iniziativa per confrontarsi, condividere esperienze e raccogliere informazioni di prima mano.

Sarà un momento di grande valore anche grazie alla presenza di:

· Rappresentanti dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ (INDIRE).

· Ambasciatrici Erasmus+, che forniranno il loro prezioso punto di vista.

· Professionisti di Europe Direct Taranto.

L’evento sarà inoltre arricchito dalla testimonianza diretta di un’esperienza Erasmus+ recentemente conclusa presso la Biblioteca Acclavio.

L’importanza dell’iniziativa è sottolineata dalla partecipazione delle seguenti figure istituzionali e professionali:

· Mattia Giorno – Vicesindaco del Comune di Taranto

· Maria Lucia Simeone – Assessora Pubblica Istruzione del Comune di Taranto.

· Teresa D’Amato e Cinzia Perniola – Ambasciatrici Erasmus+

· Sara Pagliai – Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE (da remoto)

· Roberta Pignatelli – Europe Direct Taranto

· Luigia Tocci – ITS Academy Mobilità

· Eugenia Croce e Monica Golino – Biblioteca Acclavio.

Questa iniziativa si inserisce nella 9ª edizione degli #ErasmusDays, in programma in tutta Europa e oltre dal 13 al 18 ottobre, che quest’anno pone al centro i Valori Fondanti dell’Unione Europea: rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani. L’obiettivo è vivere e condividere l’esperienza Erasmus+ come un fondamento essenziale per costruire il futuro.