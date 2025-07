È il momento di un graditissimo ritorno ad Aperitivo d’Autore. Sabato 26 luglio Enrico Galiano sarà ospite del format di Volta la carta, nello scenario delizioso della Masseria Pilano, a Crispiano.

Dopo aver incantato oltre 600.000 lettori, è da poco tornato in libreria l’autore capace di dare voce alle nostre emozioni più profonde. Il nuovo libro dell’amato prof si intitola Quel posto che chiami casa (Garzanti) ed è la sua storia più intensa: un viaggio nei segreti che ci portiamo dentro, nella voce che ci spinge a diventare chi siamo davvero. Perché solo così possiamo trovare, finalmente, il posto che chiamiamo casa.

Come consuetudine, l’evento sarà aperto da un ricercato aperitivo, per l’occasione realizzato dalla cucina de Le Vetrine del Gusto e abbinato ai vini di Cantine Miali. L’appuntamento è alle ore 20. L’ingresso è con ticket esclusivamente in prevendita sul circuito Postoriservato al link https://bit.ly/4lzHPhO e nei punti vendita autorizzati Postoriservato. Sarà possibile acquistare i ticket fino alle ore 15 del giorno dell’evento. Per informazioni: 380.4385348 – aperitivodautore@gmail.com

Enrico Galiano

Nato a Pordenone nel 1977, Enrico Galiano è insegnante in una scuola di periferia. Ha creato la webserie “Cose da prof”, che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook. Nel 2020 il Sole 24 Ore lo ha inserito nella lista dei dieci insegnanti più influenti sul web.

Con le sue lezioni divertenti e un po’ fuori dal comune, porta la scuola a teatro con il seguitissimo spettacolo “Orribile scuola”. Il suo romanzo d’esordio, “Eppure cadiamo felici”, in corso di traduzione in tutta Europa, è stato il libro rivelazione del 2017 e ha vinto il Premio internazionale Città di Como come migliore opera prima e il Premio cultura mediterranea. Con Garzanti ha pubblicato anche “Tutta la vita che vuoi” (2018), “Più forte di ogni addio” (2019), “Dormi stanotte sul mio cuore” (2020), “Felici contro il mondo” (2021), “Geografia di un dolore perfetto” (2023), “Una vita non basta” (2024), “Quel posto che chiami casa” (2025) e i saggi “L’arte di sbagliare alla grande” (2020) e “Scuola di felicità per eterni ripetenti” (2022). Con il libro per ragazzi “La società segreta dei salvaparole” (Salani) ha vinto il premio Bancarellino 2023.

Il Libro di Enrico Galiano

Vera non è mai stata sola. Da quando è bambina, una voce l’accompagna ovunque: la sveglia di notte, la incalza, la consola. È la voce di suo fratello Cè, morto quando lei aveva quattro anni. È una voce ironica e tagliente, capace di regalarle pensieri stravaganti come: «Non esiste un sinonimo di sinonimo» o «La neve è la prova che non hai bisogno di urlare per farti vedere».

Ma è anche un giudice severo, che la mette alle strette con una semplice domanda: «Sei davvero Vera?». Ma chi era Cè? Per i genitori è stato il figlio perfetto, e Vera ha vissuto ogni giorno nella sua ombra. Ogni scelta è un confronto impossibile, persino quella di studiare Giurisprudenza: Vera lo fa per sé stessa o per inseguire un fantasma?

Per fortuna con lei c’è Gin, la sua migliore amica, che trova sempre il modo per farla ridere e sentire meno strana. Poi accade qualcosa di inspiegabile. Vera sa che non dovrebbe dare ascolto alla voce di Cè. Eppure, un giorno, decide di mandare tutto all’aria e di inseguire una coccinella dietro i cancelli di una clinica. Qui incontra Francesco: un ragazzo che sembra conoscerla più di chiunque altro. Forse è lui l’unico che può aiutarla a scoprire il segreto che la sua famiglia tiene nascosto da anni. Perché Francesco le insegna una cosa semplice, ma difficilissima da accettare: Vera non è pazza. È soltanto viva. Ed essere vivi, a volte, non è poi così diverso dall’essere pazzi.