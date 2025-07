La Puglia si accende con la voce unica e l’energia travolgente di Elodie, che torna on stage con un imperdibile show a Bari. In questa guida completa troverai tutto ciò che devi sapere: quando, dove, come arrivare, come acquistare i biglietti, cosa aspettarsi dallo spettacolo e come prepararti al meglio monitorando il Meteo in Puglia.

Indice

Quando si svolge il concerto

Elodie si esibirà a Bari nel mese di settembre 2025, con due date il 28 e il 29. Il concerto è parte del suo tour in giro per l’Italia. La presenza nel capoluogo pugliese è confermata dalla pagina ufficiale di TicketOne.

Location: dove si terrà l’evento

Lo show avrà luogo presso il Palaflorio.

Biglietti: come e dove acquistarli

I tagliandi per il concerto di Elodie a Bari sono già in vendita su TicketOne. Consigliamo di bloccare subito il biglietto più idoneo alle tue esigenze-

Cosa aspettarsi dal live

Durante questo show, Elodie proporrà un repertorio di brani che spazia dai suoi grandi successi come “Margarita”, “Vertigine”, “Andromeda” alle più recenti produzioni estive del 2025. L’artista, nota per la sua versatilità e presenza scenica, offrirà performance dal forte impatto emotivo, con arrangiamenti raffinati e opportunità per coreografie coinvolgenti.

Setlist attesa

Margarita

Vertigine

Andromeda

Parli di te

Brano inedito estate 2025

Il palco sarà arricchito da giochi di luci, video proiezioni e un’orchestra live selezionata, per garantire un’esperienza multisensoriale.

Controlla il Meteo in Puglia

Un concerto estivo a Bari può riservare temperature miti, ma è sempre meglio essere preparati. Consulta le previsioni aggiornate su Meteo in Puglia per sapere se portare con te una giacca leggera o se attenderti una serata ventilata o umida.

Se vuoi scoprire altri eventi in Puglia o avere una guida su concerti a Lecce, Taranto o Grottaglie, chiedimi pure: posso prepararti articoli simili con informazioni approfondite e aggiornate!