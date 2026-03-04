Eddie Brock a Taranto, Porte dello Jonio: pronti a vivere una rivoluzione in musica? Il 9 marzo l’emozione del Festival di Sanremo arriva a Porte dello Jonio per un pomeriggio imperdibile dedicato a tutti i fan della musica italiana!

Direttamente dal Festival di Sanremo, Eddie Brock si esibisce in un minilive ed incontra i fan per firmare le copie del suo album “Amarsi è la Rivoluzione” Versione Deluxe.

Dalle ore 18:00, potrete incontrare dal vivo il talento straordinario di Eddie Brock, appena tornato dal successo sul palco dell’Ariston, pronto a regalarvi un momento magico e memorabile!

E non finisce qui: preparatevi a cantare insieme a lui durante un esclusivo mini-live dove Eddie presenterà i brani del suo nuovo album, per poi spostarsi nel cuore dell’evento per il firmacopie ufficiale. Sarà l’occasione perfetta per scattare una foto ricordo e farvi autografare la vostra copia della versione deluxe di “Amarsi è la rivoluzione”.

Ti aspettiamo per emozionarci insieme presso il Cortile dei Pescatori!