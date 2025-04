DueMariRun, tutto pronto per la tappa tarantina del Corripuglia. Si è svolta presso i Giardini Virgilio la conferenza di presentazione della DueMariRun 2025, gara podistica valida come terza tappa del circuito regionale Corripuglia e quarta tappa del Gran Prix provinciale “Sulle strade dello Jonio”.

La gara, organizzata dalla ASD Nuova Atletica Taranto avrà luogo domenica 6 aprile e si snoderà tra le strade della nostra città, con partenza e arrivo in viale Virgilio.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio, il consigliere regionale FIDAL Pierpaolo Semeraro, il delegato FIDAL provinciale Marcello De Cesare, il Fiduciario Tecnico Provinciale FIDAL, Luca Semeraro, la dottoressa Greta Fanelli per la Fondazione Taranto 25 e il presidente della ASD Nuova Atletica Taranto, Vincenzo De Benedetto.

Gli organizzatori hanno illustrato i vari aspetti organizzativi della gara, che è inserita nel calendario delle attività di Taranto Capitale Europea dello Sport 2025; la DueMariRun sarà il banco di prova del prossimo grande evento che Taranto si appresta a vivere nel prossimo novembre, la “2 mari Marathon”, organizzata sempre dalla ASD Nuova Atletica Taranto.

Il presidente della NAT, Vincenzo De Benedetto, ha evidenziato come la gara sarà a zero impatto ambientale grazie al connubio con l’organizzazione di volontariato internazionale Plastic Free: per il ristoro, anziché le consuete bottiglie di plastica, verranno utilizzati bicchieri di carta compostabili, raccolti proprio dai volontari dell’organizzazione.

“La gara di domenica prossima è importante perché è un test per la prossima maratona – ha dichiarato il consigliere regionale Vincenzo De Gregorio – la Regione Puglia è in campo per supportare tutte le realtà sportive pugliesi, tutti i giorni. La strada che stiamo seguendo è quella di Taranto Capitale dello Sport 2025, di Puglia Regione Europea dello Sport 2026 fino ad arrivare ai prossimi Giochi del Mediterraneo. È un lavoro duro, ma bisogna fare rete e continuare a lavorare”.

“La FIDAL sta dando tutto il supporto tecnico del caso alla società organizzatrice – le parole di Pierpaolo Semeraro, consigliere regionale FIDAL – da tarantino sono contentissimo che la tappa regionale del Corripuglia, uno dei circuiti storici e maggiormente prestigiosi d’Italia perché si darà una ottima visibilità alla città. Complimenti al presidente De Benedetto perché è una persona competente e che insieme alla sua società può dare davvero tanto”.

“La tappa a Taranto del Corripuglia è motivo di orgoglio per la città, che avrà risalto a livello regionale – Marcello De Cesare, delegato provinciale FIDAL – auguriamo alla Nuova Atletica Taranto di arrivare davvero in alto. Questa gara è l’apripista per la prossima maratona, la Nuova Atletica Taranto ha le capacità per organizzare un evento straordinario come la regina dell’atletica leggera. Questo significa far girare l’economia, ospitare tanti atleti, far vedere le bellezze di Taranto”.