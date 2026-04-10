Lo skyline del nuovo Palamazzola e gli atleti sulla pista di atletica “Valente” al rione Salinella fanno da sfondo alla conferenza stampa di presentazione della Due Mari Run, gara valida per il Grand Prix “Sulle strade dello Jonio” e per il circuito regionale CorriPuglia.

Gli organizzatori della Nuova Atletica Taranto, società top del panorama cittadino e provinciale, lavorano da mesi per ospitare atleti da tutta la regione e mostrare le bellezze naturalistiche della nostra città. Il motto della manifestazione è una frase di Papa Leone XIV: “voi runner siete testimoni di un modo onesto di abitare il mondo. Gareggiate senza odiare”.

La gara avrà luogo domenica 12 aprile con partenza e arrivo da Piazza Maria Immacolata, attraversando le basi militari dell’Arsenale e della SVAM. Alla conferenza stampa hanno partecipato il consigliere comunale Gianni Tartaglia, il delegato FIDAL provinciale Marcello De Cesare, la presidente della LILT Taranto Perla Suma e il Direttivo della Nuova Atletica Taranto.

Anche quest’anno il CorriPuglia farà tappa a Taranto grazie alla vittoria, nel circuito provinciale nel 2025 della Nuova Atletica Taranto, che ha acquisito il diritto e l’onore di organizzarla. Il presidente della NAT, Vincenzo De Benedetto, ha ringraziato l’Ente civico e i comandi militari dell’Arsenale e dell’Aeronautica per la disponibilità a far correre gli atleti nelle loro basi: “come sempre abbiamo trovato grande disponibilità nella Marina Militare e nell’Aeronautica, che ci permettono di impattare al minimo i disagi in città (saranno impegnate solo Piazza Maria Immacolata e Via Di Palma), garantendo comunque ai corridori la possibilità di apprezzare la bellezza dei due seni del Mar Piccolo”

“Sono contento che la città stia accogliendo sempre più lo sport – esordisce il Consigliere Comunale Gianni Tartaglia, in rappresentanza dell’Ente Civico – Inoltre i runner correranno per la solidarietà e per l’associazione “La voce dei bambini”, che quest’anno sostiene i progetti della LILT Taranto. Sapere che una parte della quota di iscrizione sarà devoluta alla nostra associazione ci rende orgogliosi e sostenitori di questa iniziativa sportiva”.

“ringraziamo gli organizzatori per averci coinvolti in questa splendida iniziativa – dichiara Perla Suma, presidente della LILT Taranto – noi facciamo attività di prevenzione a favore della popolazione, interessando soprattutto le donne attraverso la prevenzione e lo screening. Sapere che ci saranno più di mille atleti che correranno anche per noi è motivo di gioia”.

“La FIDAL sta dando tutto il supporto tecnico del caso alla società organizzatrice – le parole di Marcello De Cesare, delegato FIDAL provinciale – nel tempo abbiamo conosciuto e apprezzato la “macchina da guerra” creata dal presidente De Benedetto e sosteniamo tutte le iniziative che provengono dalla sua società proprio perché coniugano non solo i valori sportivi ma anche aggregazione e solidarietà”.

La Due Mari Run partirà da Piazza Maria Immacolata alle ore 9 di domenica 12 aprile. È possibile iscriversi alla gara dei non agonisti fino alla domenica mattina alle 8.30 direttamente allo Stand in piazza, oppure presso New Sport a Lama.