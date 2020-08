Giovedì 6 e venerdì 7 agosto alle Terrazze Paradiso di Castellaneta Marina (Ta), si terrà il Wine Festival, una manifestazione di due giorni dedicata al vino, ai prodotti locali e al divertimento, con l’accompagnamento musicale della tribute band di Rino Gaetano Ingresso libero e i Terraròss, suonatori e menestrelli della bassa Murgia.

Realizzata con il patrocinio del Comune di Castellaneta e il supporto tecnico dell’azienda di distribuzione Eleat di Putignano (Ba), il festival, che coinvolgerà lo stesso lungomare della località marina, punta a diventare un appuntamento annuale con l’intento di dare maggiore spinta al turismo, valorizzando alcune primizie del territorio, in uno scenario suggestivo che si affaccia sul golfo di Taranto. Sarà proposto un percorso enogastronomico con 12 cantine e 5 banchi food gourmet.

“Castellaneta Marina è sicuramente la location adatta per una manifestazione di questo genere – ha affermato l’assessore alle Politiche Ambientali e alla marina del comune di Castellaneta Giuseppe Angelillo -. Ho supportato con piacere questa iniziativa perché ritengo che la collaborazione tra pubblico e privato porti sempre ottimi risultati”. A fare da colonna sonora della prima giornata sarà la band Ingresso libero, composta da Luigi “Pacio” Paciulli in voce, Marco “Otis” Burattini alle tastiere a ai cori, Dany Colucci al basso e ai cori, Paolo Burattini al sax, Cisky Chiarelli alla batteria e Valeriano Zilio alla chitarra. Nata nove anni fa da un’idea del tastierista, il progetto della band è di ricordarne la storia attraverso le canzoni, dall’album d’esordio dal quale prendono il nome, al successo e all’ironia di pezzi come “Ma il cielo è sempre più blù” e “Gianna”, fino all’album “E io ci sto” che precede la sua tragica morte, avvenuta il 2 giugno 1981, lasciando spazio anche alle canzoni meno conosciute, dove dietro al nonsense si celano testi di denuncia sociale dell’Italia degli anni ’70, messaggi ancora oggi potenti. Particolarità di questa tribute band è la reinterpretazione dei brani in chiave rock, coniugando divertimento e buona musica in perfetto stile Rino Gaetano.

Protagonisti artistici della seconda giornata saranno i Terraròss che con la loro musica fatta di tarantelle, pizziche e tammuriate, tramandano la tradizione pugliese, coinvolgendo, intrattenendo e divertendo il pubblico. Dominique Antonacci in voce e alle percussioni, Giuseppe De Santo in voce, alla chitarra e all’armonica a bocca, Anna Rita Di Leo in voce e al tamburello, Stefano Pepe al bidonbasso, Vito Gentile alla fisarmonica, Nicola Mandorino al mandolino, Carlo Porfido al violino e Ciccio Raguso in voce e al tamburello, accompagnati dal gruppo di ballerine tra le quali ci sono Caterina Totaro e Miriana Gentile, proporranno uno spettacolo musicale ricco di gags e caratterizzato dall’interazione con i presenti. Durante l’esibizione il gruppo spazierà musicalmente dall’ultimissimo brano “La terra” ai grandi successi della propria discografia, come “Apulia”, “Tarantella dell’incerto” e “Ze Vecinze”, proponendo anche qualche cover della tradizione musicale popolare, riproposta con lo stile unico e divertente che li contraddistingue.

Terrazze Paradiso – Lungomare Eroi del mare – Castellaneta marina (Ta). Infotel: 3923257275 Apertura: 20:30