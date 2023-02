In occasione della Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza che ricorre giorno 11 Febbraio, l’Associazione Culturale “Programma Cultura”, promotrice di iniziative di carattere culturale ed artistico per la valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali e la divulgazione di tematiche legate all’astronomia ed alla tutela del cielo stellato, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1992, organizza una conferenza sul tema “Donne e Scienza: racconti e testimonianze“.

Dopo I saluti del Sindaco di Massafra, avv. Fabrizio Quarto, Alessandra Basile, presidente di “programma cultura” introdurrà le relatrici: Elisabetta Bissaldi, professore associato Dipartimento Interateneo di Fisica ed associata all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la dottoressa Roberta Pillera, dottoranda del corso in Ingegneria e Scienze Aerospaziali del Dottorato Interateneo UniBa e PoliBa ed associata all’INFN di Bari.

L’iniziativa, che gode anche del patrocinio del Politecnico di Bari, tratterà alcuni interessanti temi per valorizzare il punto di vista femminile come possibilità di fornire alla ricerca e allo studio un impulso nuovo e creativo, partecipando alla definizione degli obiettivi dello scenario culturale scientifico contemporaneo e futuro.

L’evento, con ingresso gratuito, si svolgerà sabato 11 febbraio 2023 alle ore 17.00, presso la sala convegni del Palazzo della Cultura, Ponte Garibaldi, 7 a Massafra e si inserisce nel cartellone di eventi del Progetto Parco Astronomico della Murgia Tarantina, una nuova realtà territoriale della Provincia di Taranto, per la diffusione di una sempre maggiore sensibilità e attenzione per tutto quello che riguarda la sostenibilità e l’esperienza di conoscenza.

Il Parco Astronomico della Murgia Tarantina gode del patrocinio morale del Comune di Massafra e di altri sei Comuni della provincia di Taranto, come Martina Franca, Crispiano, Fragagnano, Statte, Maruggio e Mottola, nonché della stessa Provincia; esso racchiude caratteristiche tali da essere di supporto a progetti di ricerca di Università ed Enti pubblici o privati, garantendo capacità di fruizione molteplici sia per quantità che per qualità di target di interessi.

Questo progetto di parco diffuso ha come obiettivo la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche attraverso iniziative culturali di qualità, che rientrino nelle linee guida statutarie dell’associazione culturale “Programma Cultura”, che da diversi anni ha l’onore di collaborare con numerosi Comuni della provincia Tarantina per attività di promozione sociale e culturale.