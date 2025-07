Dopo aver acceso il cielo di Bari con quattro imperdibili concerti, la ventunesima edizione del Locus Festival continua a illuminare la Puglia.

Con il mese di agosto il Locus Festival torna a Ostuni per un fine settimana nella “Città Bianca”, dove la pietra riflette la luce del sole e lo sguardo si apre su un orizzonte che unisce collina e mare. Un weekend speciale per celebrare la grande canzone d’autore italiana e le leggende della musica mondiale.

Sabato 2 agosto è protagonista Diodato, artista capace come pochi di mettere in musica le emozioni più profonde. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2020 con Fai rumore e il successo di brani che hanno saputo toccare corde intime e collettive, tra cui l’ultimo singolo Non ci credo più, l’artista tarantino arriva al Locus con un nuovo spettacolo pensato per unire musica e luce, parole e immagini. Un concerto poetico e potente, in perfetto equilibrio tra intensità e apertura emotiva, nel cuore della sua Puglia.

