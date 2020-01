Il tempo giurassico torna tra noi. I giganti della preistoria sono pronti ad invadere Taranto. Chi non ha mai sognato di trovarsi nel famoso Jurrasic park? Chi non ha mai desiderato ammirare i famosi rettili giganteschi da vicino?

Certo incutono parecchio timore, ma allo stesso hanno un grande fascino. Pensando a tutto a tutto questo la direzione del centro commerciale Mongolfiera ha pensato di accogliere, per la prima volta a Taranto, un pezzo di preistoria.

Un viaggio nel tempo

Dal 24 gennaio al 9 febbraio infatti presso la galleria del centro commerciale Mongolfiera di Taranto si svolgerà una mostra permanente di dinosauri. Un’indimenticabile viaggio a ritroso nel tempo, 250 milioni di anni fa nell’Era Mesozoica passando per il periodo Triassico, Giurassico e Cretaceo in cui la Terra era molto diversa da quella di oggi ed era dominata dai dinosauri, termine coniato nel 1842 dal paleontologo inglese Richard Owen dal greco “deinòs”, terribile e “sàuros”, lucertola. Dominatori indiscussi di milioni di anni fa, i grandi protagonisti attendono bambini ed adulti in un viaggio emozionante e coinvolgente per approfondire la storia di questi straordinari giganti capaci di sbalordire e conquistare, al di là di tempo e spazio. La mostra si pone l’obiettivo di ripercorrere quel periodo storico, studiando l’habitat, i movimenti e le abitudini dei dinosauri avventurandosi tra le suggestive riproduzioni ad altezza naturale.

Un punto di ritrovo importante per la città

“Credo che sia una delle più belle iniziative che abbiamo messo in campo per quest’inizio anno- spiega Luigi De Napoli, direttore Molgolfiera -. Continuiamo a credere che la nostra galleria sia un punto di ritrovo importante per la città e per questo abbiamo voluto accogliere questa mostra itinerante che farà contenti sicuramente i più piccoli, ma anche genitori e persone che amano i grandi animali del tempo preistorico. Inoltre per tutti i bambini che vorranno usufruire del servizio nell’area food della nostra galleria è previsto un gadget a tema”. L’ingresso è gratuito. La mostra seguirà gli orari di apertura della Mongolfiera.