Diario di una donna in scena a Massafra. Venerdì 25 aprile, in occasione dell’80º Anniversario della Liberazione d’Italia dall’occupazione nazifascista, la rassegna Lègami, curata dal Teatro delle Forche, accoglie un monologo firmato e interpretato da Manuela Valenti.

DIARIO DI UNA DONNA dal diario di nonna Giuseppina. Diario di una donna è la narrazione di una donna realmente vissuta durante gli anni del fascismo. Nonna Peppina lascia traccia di sé e della sua numerosa famiglia in un diario che ne racconta le avversità in tutta la semplicità di una donna del Sud migrata a Genova. Lo spettacolo fa parte di un progetto più ampio dal titolo Calafrica, termine che rimanda ironicamente alla vicinanza culturale tra la Calabria, e in generale tutto il Sud Italia, e l’Africa.

Una profonda riflessione autobiografica sull’esperienza del viaggio dentro sé e fuori da sé alla ricerca/scoperta della diversità del volto degli altri, dell’accettazione, della ricomposizione, attraverso la narrazione, di un vissuto ai margini della crisi identitaria e della crisi collettiva. L’infanzia, la morte della madre, l’incontro con il marito – segretario del Partito Socialista – i suoi 12 parti, i trasferimenti dalla Calabria a Genova, emozioneranno lo spettatore coinvolgendolo in prima persona.

Porta ore 20.30 – Sipario ore 21.00. Teatro Comunale “N. Resta” in Piazza Garibaldi a Massafra (TA). Biglietto intero: 10 euro – Ridotto: 8 euro (under 25, over 65, gruppi di almeno 8 persone). Prenotazioni al 324.610.3258 (10-12.30 / 16-19) oppure online al link: tinyurl.com/53zp7e32. info@teatrodelleforche.com