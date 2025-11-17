Mercoledì 19 novembre alle 21.00 al teatro Orfeo di Taranto, quarto appuntamento con la stagione Eventi musicali 2025/2026. In programma “We Exist!”, con la superlativa Dee Dee Bridgewater. Con lei, tre splendide musiciste: Heleng Sung al pianoforte, Rosa Brunello al basso, Julie Saury alla batteria.

In concerto, la grande artista americana eseguirà un ricco mix di standard jazz e soul, brani che hanno segnato la storia della musica internazionale e canzoni tratte dai suoi album più celebri, nei quali troviamo puntuali omaggi a grandi artisti come Billie Holiday ed Ella Fitzgerald.

«Un grandissimo ritorno, quello di Dee Dee Bridgewater – dice Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra ICO della Magna Grecia – una delle voci jazz più belle al mondo; questa volta la Bridgewater non sarà accompagnata dall’Orchestra, impegnata nell’allestimento di altre produzioni, ma dalla sua formazione musicale; non potevamo, però, far mancare all’interno della nostra Stagione di Eventi musicali un appuntamento internazionale importante: lo facciamo con un nome stellare sul palcoscenico dell’Orfeo di Taranto, teatro entrato autorevolmente nel circuito nazionale».

Dee Dee Bridgewater, a ragione, considerata una delle poche eredi delle grandi voci femminili del jazz, ha cantato con l’orchestra di Thad Jones/Mel Lewis, collaborato con Dexter Gordon, Dizzy Gillespie, Max Roach e Sonny Rollins. Sposata al trombettista Cecil Bridgewater, si trasferisce in Francia all’inizio degli Anni Ottanta. Fra le sue canzoni più famose, Till The Next Somewhere (Precious Thing), cantata assieme a Ray Charles e con la quale partecipò al Festival di Sanremo in veste di superospite. A Sanremo, nel 1990, interpretò invece “Angel of the night”, versione inglese del brano “Uomini soli” con il quale i Pooh vinsero la gara.

Dee Dee Bridgewater mercoledì 19 novembre alle 21.00, teatro Orfeo di Taranto. Poltronissima: 60euro; Platea e I Galleria: 45euro; II Galleria: 35euro; III Galleria: 25euro.

Biglietti online: Vivaticket. Info: Orchestra ICO Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it. Social: Facebook e Instagram.